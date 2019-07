OM - Florian Thauvin rend hommage à Patrice Evra

Par un message posté sur Instagram, l'ancien coéquipier de Patrice Evra à l'OM, a tenu à rendre hommage à celui qui a annoncé sa retraite ce lundi.

"Ma carrière de joueur est officiellement terminée. J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe". Par ces mots, Patrice Evra a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle, ce lundi, à l'âge de 38 ans.



Si la fin de celle-ci a été tronquée par des saisons en demi-teinte du côté de l' , ou encore par une violente altercation avec un supporter en marge d'une rencontre de , cela ne doit pas éclipser la riche carrière du natif de Dakar. Passé par Nice, , ou encore la Turin, Patrice Evra a en effet tout connu ou presque du plus haut niveau, et ce en club comme avec l'Equipe de .

"Tu es un exemple pour beaucoup d’entre nous"

Justement, l'un de ses anciens partenaires en EDF et à l'OM y est allé de son message ce lundi, non sans un certain respect. "Tonton Pat, félicitation pour ta magnifique carrière. Tu es un exemple pour beaucoup d’entre nous. J’ai été fier de te connaître et je te remercie pour tous les précieux conseils que tu m’as donné. Prends soin de toi et je te souhaite le meilleur pour la suite", a ainsi écrit Florian Thauvin, sur son compte Instagram.​

Un message qui ne manquera pas de faire plaisir au principal intéressé, qui devrait toutefois être le premier d'une longue série, Patrice Evra étant un joueur très apprécié et populaire auprès de ses nombreux anciens coéquipiers. Il faut dire que sa personnalité hors du commun passe difficilement inaperçue, de même que ses plus belles années passées à Manchester United font office d'exemple à suivre.