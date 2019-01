OM, Florian Thauvin : "On aura besoin de nos supporters"

L'international français est revenu sur la semaine agitée vécue par l'Olympique de Marseille et s'est prononcé sur le mercato hivernal.

L'Olympique de Marseille a vécu une semaine compliqué. Battus par Andrézieux en Coupe de France, les Phocéens ne sont pas au mieux en Ligue 1 et vont absolument devoir l'emporter contre l'AS Monaco pour éviter une crise. En conférence de presse, Florian Thauvin n'a pas caché qu'il était ouvert à l'arrivée de renforts cet hiver pour aider l'Olympique de Marseille à atteindre ses objectifs lors de la seconde partie de saison.

"Pour le mercato on tirera un bilan à la fin. Il n’y a pas encore eu de recrue, mais tous les joueurs qui seront amenés à intégrer l’équipe avec un bon état d’esprit sont les bienvenus. Mon avis n’est pas important, j’ai un entraîneur, un président au-dessus de moi, une cellule recrutement qui travaille. Si on arrive à recruter un joueur performant, évidemment qu’il sera le bienvenu", a confessé Florian Thauvin.

"J'aime quand c'est la fête au Vélodrome"

L'ailier de l'OM se méfie du club de la Principauté : "L'AS Monaco est en difficulté depuis le début de la saison. Ils ont de très bons joueurs et ils sont en train de faire un très bon mercato. On va devoir être vigilant. Avant de se concentrer sur l'adversaire, je pense que la clé de ce match sera de se concentrer sur nous-mêmes, de bien respecter nos principes de jeu et de mettre beaucoup d'engagement".

Florian Thauvin appelle les supporters de l'OM à les soutenir : "J’ai vécu des périodes très compliquées à l’OM, particulièrement moi parce que je n’étais pas performant. Ce ne sont pas des bons souvenirs. J’aime quand c’est la fête au Vélodrome et je regrette quand ce n’est pas le cas. On sait que ça va être compliqué mais je comprends le mécontentement des supporters, on doit l’accepter. Par contre, on est tous ici pour l’Olympique de Marseille. C’est avec nos supporters qu’on est le meilleur, c’est avec leur soutien qu’on sera plus fort. J’espère qu’ils nous aideront à battre Monaco malgré la situation parce qu’on a besoin d’eux. Je pense que c’est à nous de prendre nos responsabilités pour repartir et pour regagner le cœur de nos supporters".

"On a beaucoup échangé cette semaine, il y a eu des choses qui ont été dites pour la première fois. Je pense qu’il y a eu des mots qui ont fait du bien au groupe et au vestiaire, de la part de tout le monde, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes. Tout le monde a pris la parole, c’était important. Pour être honnête, on tournait autour du pot lors des précédentes discussions. Aujourd’hui, on a pris le problème à la base et on s’est dit les choses tous ensemble. Ce que j’ai apprécié, c’est que tout le monde a été capable d’entendre ce qui lui a été reproché. Je pense que le groupe a pris conscience de la situation. Il y a un mot d’ordre, c’est «victoire». Je suis confiant et on va voir ce que ça va donner", a conclu l'international français.