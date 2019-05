OM, Eyraud : "McCourt est extrêmement déçu"

Le président de l'OM est revenu sur la saison de son club et a avoué être déçu des résultats comme c'est le cas du propriétaire, Frank McCourt.

Sixième de , l' n'a pas le droit à l'erreur ce dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais pour éviter de dire définitivement adieu à ses chances de disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Les Phocéens doivent absolument réussir à accrocher la quatrième place pour sauver une saison bien terne avec des éliminations prématurées en et en . Dans un entretien accordé à l'AFP, Jacques-Henri Eyraud n'a pas caché qu'il était déçu, tout comme Frank McCourt, de la saison actuelle de l'OM.

"Je suis extrêmement déçu de cette saison, on a tous conscience que les résultats ne sont absolument pas à la hauteur de nos attentes, surtout avec cette équipe-là, donc on va en tirer les conclusions. Ce n'est pas le moment de faire le bilan, on le fera dans quelques semaines. Je peux dire en revanche que nos choix en début de saison sont la conséquence de la saison passée, exceptionnelle, avec la première finale européenne de l'OM depuis 14 ans. Nous avons fait le choix de la stabilité, pensant qu'une telle équipe ayant vécu ces 62 matches devait montrer encore plus de capacité à combattre, mais ça ne c'est pas passé comme ça. Frank McCourt aura l'occasion de s'exprimer à l'issue de la saison, mais il est, comme moi, extrêmement déçu", a analysé Eyraud.

Le président de Marseille l'assure, rater l'Europe ne serait pas une catastrophe économique : "Quand nous sommes arrivés, il a fallu beaucoup investir, cela entraîne plusieurs saisons de résultats d'exploitation négatifs financés sur les fonds propres de Frank McCourt. Cela a toujours été prévu. Nous avons fait ce que nous avions dit que nous ferions, scrupuleusement. Ce serait très malhonnête de nous reprocher de ne pas avoir fait les investissements qu'on s'était engagés à réaliser. Et si cette saison sera encore déficitaire, nous avons prévu d'atteindre l'équilibre sur les deux, trois années qui viennent. La pérennité financière est un de nos objectifs principaux, le fair play financier nous le demande, et on le fera. On n'avait certainement pas prévu de ne pas être européen, si c'est bien ce qui se passe: il reste trois matches pour accrocher une place européenne".

"Des changements pour rebondir"

"L'OM a la chance d'avoir un entrepreneur qui s'inscrit dans la durée, parce qu'il aime Marseille et il aime ce club, profondément, et il fera tout pour le ramener au plus haut niveau. Tout le monde doit en être convaincu. Nous nous adapterons à cette nouvelle donne et nous afficherons dès l'année prochaine des ambitions élevées. Rater l'Europe, un accident industriel ? Non, les entreprises qui les subissent ne s'en relèvent pas, ce n'est pas notre cas", a ajouté Jacques-Henri Eyraud.

Le président de l'OM ne veut pas encore parler d'un remaniement dans le staff : "Un départ de Garcia ou de Zubizarreta ? On fera un bilan à la fin de la saison. Ce n'est absolument pas le moment de distribuer des bons et des mauvais points à qui que ce soit, on a tous une responsabilité dans la saison qui vient de s'écouler, il est important de regarder la réalité dans les yeux et de faire en sorte que l'année prochaine l'équipe montre un autre visage. Les critiques n'ont aucune importance. Le cas des uns et des autres importe peu, ce qui compte c'est d'être derrière les joueurs".

Jacques-Henri Eyraud a évoqué des changements dans l'effectif la saison prochaine : "Les joueurs ont évidemment une grande responsabilité, c'est eux qui sont sur le terrain et qui décident ou pas de faire passer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts individuels. Avec la saison qu'on a connue, on procèdera à des changements importants pour rebondir et afficher un autre visage. Les maîtres mots seront le respect de l'institution et la responsabilité qu'on doit ressentir en portant ce maillot, parce que ce n'est pas un maillot comme un autre, ce n'est pas un club comme les autres".