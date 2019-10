OM, Eyraud : "Heureux de voir Mandanda au plus haut niveau"

Le président de l'Olympique de Marseille a encensé son gardien et est revenu sur la suspension de Dimitri Payet.

Huitième de , l' connaît un début de saison encourageant. Malgré un effectif limité, des blessures de joueurs importants et des joueurs suspendus, l'OM reste dans la course pour le podium et a montré de belles choses. Mais quand les Phocéens sont plus en difficulté, ils s'en remettent à un grand Steve Mandanda de retour à son meilleur niveau depuis le début de saison. Le gardien de l'OM fait son retour en équipe de et va en profiter pour jouer en l'absence d'Hugo Lloris.

En marge de l'officialisation à la Commanderie d'un partenariat de deux ans avec Toyota, Jacques-Henri Eyraud s'est félicité du retour en grâce de Steve Mandanda chez les Bleus : "Quelle belle histoire. Quand on voit la façon dont il a été traité ici ou là, parce qu'il a connu, comme tous les joueurs, des hauts et des bas. Ce n'est pas une revanche pour lui, je crois, il n'a jamais utilisé ce mot-là, mais je suis particulièrement heureux de voir à quel point il est au plus haut niveau aujourd'hui".

"C'est excellent pour lui, pour l'OM, mais pour l'équipe de France d'abord d'avoir un gardien de cette qualité qui officiera lors des deux prochaines rencontres. C'est lié à beaucoup de travail, beaucoup de détermination, un caractère exceptionnel, il ne lâche jamais rien. Il est fidèle à la façon dont on doit réagir, se remettre en question, parfois, quand on est joueur de l'OM. C'est ce qu'il a fait. Bravo à lui d'avoir su négocier ce virage et d'être là où il est, mais il a encore beaucoup de choses à nous montrer", a ajouté le dirigeant français.

"Il y a des bonnes choses sur le terrain"

Le président de l'OM est revenu sur la suspension de Dimitri Payet : "Je vais garder pour moi ce que j'ai dit à Dimitri. Il est évident qu'on ne peut pas insulter un arbitre. Ce sont des attitudes qui n'ont pas lieu d'être dans un stade de football, sur une pelouse, même si on peut comprendre toute l'envie, toute la frustration d'un joueur professionnel à certains moments. On a vu à quel point il était attaché à montrer une image de performance élevée, mais ça ne peut pas se faire en insultant un arbitre, c'est inacceptable. C'est une attitude qui n'a pas lieu d'être quand on porte le maillot de l'OM, ou celui d'une autre équipe d'ailleurs".

Jacques-Henri Eyraud a jugé le début de saison de l'OM : "Les hauts et les bas s'enchaînent rapidement dans le football. Je note qu'il y a quelques semaines encore, on était, non pas au plus haut, mais on avait des commentaires très positifs, très élogieux. Évidemment, quand on fait des matches nuls, où il y a parfois des bonnes choses sur le terrain, ou une défaite, on est tous déçus. Mais on a une équipe qui est très soudée, avec un coach extrêmement déterminé".

"On voit des belles choses sur le terrain, malgré les absences, malgré les suspensions. Je dirai simplement une chose : il faut qu'on travaille la discipline. On prend trop de cartons. Et ça, ce n'est pas possible de continuer sur cette voie-là. Il y a des cartons qui me semblent injustifiés, mais il y en a d'autres qui sont justifiés. Il faut réagir face à ça. Et c'est important de le faire dès la reprise et les prochains matches", a conclu le président de l'OM.