OM - Eyraud et Mandanda publient une tribune contre le racisme

Le président de l'OM et son emblématique gardien ont publié une tribune dans "Le Monde", près d'un mois après le décès de George Floyd aux Etats-Unis.

"Le décès de George Floyd a provoqué une vague d’indignation dont l’ampleur dépasse de loin les Etats-Unis. Cette vague bouleverse l’Europe et la , qui ont aussi leurs problèmes en matière de racisme et peinent à assurer aux minorités une juste représentativité dans les cercles du pouvoir."

C'est ainsi que Jacques-Henri Eyraud et Steve Mandanda débutent leur tribune, publiée ce samedi dans Le Monde , et intitulée : "Le joueur africain est déjà entré dans l’histoire du football européen" . Le président de l'OM et le capitaine du club appellent notamment à davantage de diversité dans les instances dirigeantes du football.

"Notre club est un symbole vivant de la diversité, du multiculturalisme, et, au fond, de l’antiracisme , estiment notamment les deux hommes. On dit souvent que le football est le reflet de la société. Sur le sujet de la lutte contre les discriminations, notre sport est plutôt précurseur, même si le combat contre le racisme n’a jamais été un long fleuve tranquille.

"Notre stade, l’Orange Vélodrome, est aujourd’hui un temple où toutes les catégories sociales, les religions et les couleurs de peau se mélangent, mais nous n’oublions rien de son histoire."

Enfin, la tribune rend également hommage à l'ancien président du club, Pape Diouf, décédé du Covid-19 en mars dernier : "Pape Diouf restera à jamais le premier président noir d'un club de Ligue 1, mais il se définissait lui-même comme une 'anomalie'."