OM - Dortmund et le FC Séville intéressés par Maxime Lopez ?

Très en vue cette saison sous les couleurs de l'OM, le milieu de terrain de 21 ans susciterait les convoitises du Borussia Dortmund et du FC Séville.

"Est-ce que ce serait un échec de ne pas jouer la Ligue des Champions l'an prochain ? Oui et non. C’est vrai qu’on a tous envie que Marseille retrouve la Ligue des Champions. C’est l’objectif du club et le nôtre. Est-ce que ce serait un échec ? Je ne suis pas trop en mesure de répondre à ça. Mais c’est vrai que ce serait embêtant", déclarait Maxime Lopez, dans un entretien accordé à Foot , le 19 mars dernier.

Quelques semaines plus tard, celui qui est monté en régime au fil de la saison pour s'imposer comme l'un des hommes forts de l'effectif de Rudi Garcia, et ce à seulement 21 ans, ne doit pas vraiment être rassuré par le classement du club phocéen.

Dortmund et le à l'affût pour Maxime Lopez

Et pour cause, à cinq journées de la fin de cet exercice 2018-2019 mouvementé sur la Cannebière, les Olympiens accusent huit points de retard sur et le podium, à l'aube d'une réception décisive prévue dimanche, celle du FC . En cas de non qualification, il y a fort à parier que les dirigeants de l'OM seront contraints de procéder à une large revue d'effectif lors de la prochaine inter-saison. Ainsi, des joueurs comme Florian Thauvin, Dimitri Payet ou encore Mario Balotelli, trois cadres de l'équipe, ne sont toujours pas sûrs d'être marseillais la saison prochaine, eux qui ont de grandes chances de s'envoler vers de nouveaux projets.

Et selon le média El Desmarque, Maxime Lopez pourrait lui aussi quitter le navire, étant courtisé par des clubs particulièrement attirants. En effet, le et le Séville FC s’intéresseraient de près aux prestations du jeune milieu de terrain encore sous contrat jusqu'en 2021 à l'OM. Pour l'attirer, il faudra toutefois que le principal intéressé accepte de quitter son club formateur, mais aussi débourser une coquette somme, puisque Maxime Lopez est estimé à près de 25 millions d'euros.