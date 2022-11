OM : Di Meco prend la défense de Tudor et tacle Longoria après le fiasco en Ligue des Champions

Suite à l'élimination de l'OM en Ligue des Champions, Éric Di Meco a estimé que Tudor n'était pas le seul responsable de cet échec.

Après la défaite de l’OM face à Tottenham (1-2) mardi soir, synonyme d’élimination de la Ligue des Champions et de toutes compétitions européennes cette saison, beaucoup cherchent des responsables. Et beaucoup estiment que l’entraîneur olympien Igor Tudor en est le principal, notamment pour avoir laissé Dimitri Payet et Gerson sur le banc, ce qui est le cas depuis quelques temps déjà.

Di meco vise Longoria

Mais pour Éric Di Meco, ancienne légende l’OM et désormais commentateur sur RMC Sport, le président du club Pablo Longoria a lui aussi une très grosse part de responsabilité dans cet échec. S’il ne dédouane pas totalement le technicien croate, le champion d’Europe 1993 estime que Longoria est également fautif, notamment dans le recrutement estival marseillais.

« Si Tudor vient, c’est parce qu’il n’a aucune exigence sur le mercato par rapport à Sampaoli. (...) Hier (mardi), quand Tudor se retourne vers le banc pour faire rentrer des joueurs et se qualifier en huitièmes, à part Payet qui ne rentre pas et c’est la faute de Tudor, il y a Luis Suarez de Wish, le petit Kaboré qui a 20 ans, Gerson qui n’a plus envie de jouer chez nous, et on m’explique que Tudor est responsable de tout. Il a une part de responsabilité car il en a tué certains moralement, mais des responsabilités sont à la tête du club », a-t-il lancé au micro du Super Moscato Show ce mercredi.

Les joueurs également responsables

Concernant le manque de communication sur le deuxième but de Tottenham – alors que l’OM était virtuellement reversé en Europa Ligue – Di Meco estime que les joueurs sont aussi critiquables. « Le coach n’a pas que ça à penser. Sur le banc, il y a 12 mecs ! Il suffit qu’il y en ait un qui le dise au latéral droit, qui le dit au défenseur central, et en 30 secondes l’équipe le sait et tu n’es pas obligé de gueuler aux mecs », a-t-il conclu.