OM - Cuisance : "Je ressens de bonnes choses"

Le nouveau milieu de terrain marseillais est revenu sur ses débuts avec Marseille lors de la victoire contre Bordeaux ce samedi (3-1).

Titulaire ce samedi contre , Michaël Cuisance a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'OM, qu'il a rejoint cet été en prêt depuis le .

"Je ressens de bonnes choses. Je suis vraiment content d'avoir effectué mes premiers pas avec l'OM", a-t-il confié après le coup de sifflet final.

"On est sur une bonne voie, focus sur la Ligue des Champions maintenant. Dès le premier jour, ils m'ont tous mis à l'aise. Je suis heureux d'être ici et je pense que ça se voit. Et ça va se voir encore plus au fil du temps. J'espère que plein de bonnes choses vont arriver."

Plus d'équipes

Utilisé comme pointe haute du milieu dans un 4-4-2 en losange, le jeune tricolore a également évoqué cette nouvelle tactique : "C'est un système particulier, qui demande beaucoup d'organisation et beaucoup d'efforts. Ce soir, on l'a très bien fait. On va continuer de le travailler à l'entraînement."