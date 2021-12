OM : Contre Reims, Jorge Sampaoli a vu "l'un des meilleurs matches de la saison"

L'Olympique de Marseille a sauvé les meubles ce mercredi soir au Stade Vélodrome. Mené au score, l'OM est revenu dans les derniers instants de la partie grâce à un penalty transformé par Dimitri Payet. Néanmoins, les Phocéens ont largement dominé cette rencontre, bien qu'ils n'aient pas réussi à faire la différence, ni en première période, ni en seconde. En conférence de presse, Jorge Sampaoli était forcément frustré par le match nul concédé face à Reims mais a également souligné le contenu satisfaisant proposé par son équipe.

"La frustration, un peu, parce qu'on a dominé le match. On a fait une très bonne première période et je ne suis pas sûr que l'adversaire ait franchi la ligne médiane pendant les quarante-cinq premières minutes. Mais on n'a pas réussi à marquer malgré nos nombreuses occasions, et Reims qui n'était quasiment jamais sorti de sa moitié de terrain se retrouve à mener. Ce qu'il s'est passé en seconde période est assez habituel pour nous, on n'arrive pas à garder cet impact, on n'arrive pas à concrétiser notre domination et on se fait rattraper", a analysé Jorge Sampaoli.

"On a mérité l'égalisation"

"Je veux dire d'abord que ce fut l'un de nos meilleurs matches dans le jeu cette saison, surtout en première mi-temps. J'ai sorti Milik parce qu'il avait joué tout le match d'avant (en Coupe de France dimanche) et parce que c'était stratégique : je voulais un joueur qui attaque sur le côté mais ce changement n'a pas apporté beaucoup, je le reconnais. Parce qu'ensuite nous avons manqué de monde dans la surface, et donc j'ai fait entrer Bamba (Dieng). On est allé chercher la victoire jusqu'aux derniers instants, et on a mérité l'égalisation. Mais je suis d'accord, ce choix n'était peut-être pas le plus judicieux", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

Jorge Sampaoli a fait le bilan de la première partie de saison de l'Olympique de Marseille et est globalement satisfait de ses troupes : "Je trouve qu'on est très compétitif dans ce championnat. On a fait beaucoup de matches où on a été supérieur à nos adversaires, on n'a pas beaucoup perdu contre les équipes de la première partie du tableau, c'est plus difficile contre les équipes de bas de tableau".

Après la rencontre, en zone mixte, Dimitri Payet a également affiché sa frustration après ce résultat : "C'est sûr que ce sont deux points de perdus plutôt qu'un point de gagné. On aurait aimer finir l'année autrement. Après, les autres équipes se battent aussi. On le voit dans les autres résultats, il n'y a rien de simple pour personne. Après, c'est bien d'être revenus. On va surtout bien se reposer. Je pense qu'il y a pas mal de fatigue dans les jambes et attaquer la nouvelle année de la meilleure des manières. Cela ressemble un peu au match contre Brest où on a la maîtrise en première mi-temps mais on n'arrive pas à marquer.

"Le temps passe, cela joue pour eux. Ils arrivent à nous mettre un contre. Il faudra voir comment rectifier ça et essayer de marquer plus tôt pour les obliger à sortir. C'est sûr que le match était plutôt calme. On a l'impression que par certaines mauvaises décisions ou quand l'arbitre ne nous parle pas correctement, on s'énerve ou on s'agace. Et d'un coup, ça dégénère. Ca tombe sur Bamba, on ne va pas lui en vouloir, à cet âge là, on peut avoir ce genre de geste. Ca lui servira d'expérience. C'aurait été moi, c'aurait été plus grave, parce que j'ai de la bouteille on va dire. Mais c'est vrai que parfois, les matchs dégénèrent, on y est pour rien, on est dans le jeu et quand on perd, ça n'arrange pas", a conclu Dimitri Payet.