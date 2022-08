OM : Clauss, Tudor, Veretout, Sanchez : Pablo Longoria fait le point

En conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point sur les dossiers chauds de l'OM.

Ce mercredi 3 août, Pablo Longoria a donné une conférence de presse pour présenter les recrues estivales du mercato marseillais.

Le président de l'OM en a profité pour mettre les points sur les i sur de nombreux dossiers.

Sur les débuts compliqués d'Igor Tudor

« Dans le football, il y a différentes choses. Je pense que le football va évoluer vers un football plus physique et plus basé sur le jeu de transition. On voulait prendre cette direction. C'est sûr qu'on ne va pas juger le vrai OM de Igor Tudor dès le mois de septembre. C'est un processus. L'adaptation, l'arrivée de nouveaux joueurs, ça permet de mettre de la vitesse, mais nous, en tant que club, nous sommes sur du chemin qu'on a pris. »

Sur l'arrivée de Jonathan Clauss

« Il a renoncé à une partie de son salaire pour venir ici, je tenais à dire ça publiquement. »

Sur le recrutement de Ruben Blanco

« C'était la première option pour nous au poste de gardien. »

Sur la signature de Luis Suarez

« On a beaucoup discuté avec lui à l'été 2020, on a une histoire commune. En Espagne, il s'est toujours montré comme un attaquant très dynamique et très puissant. Il n'y a pas beaucoup d'attaquant qui arrive à jouer dans les espaces. Il a une capacité de pressing. Il a toutes les conditions pour être l'attaquant de l'OM. C'est un attaquant adapté au style de jeu d'Igor Tudor. C'est un joueur d'avenir pour le développement qu'on souhaite au club. »

Sur le prêt de Nuno Tavares par Arsenal

« C'est un joueur que l'on veut depuis le mois de mai, c'était notre objectif pour renforcer le côté gauche. Quand il y a eu la deuxième opportunité pour faire le transfert, on n'a pas hésité. »

Sur le mercato et les éventuelles arrivées de Veretout et Sanchez

« Nous sommes contents de notre mercato. On veut avoir 22 joueurs avec 2 gardiens. On a besoin de joueurs et de départs, certains se rapprochent. Je rappelle que le mercato est ouvert jusqu'au 31 août. Jordan Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué. On doit les respecter car ce sont des joueurs sous contrat avec d'autres clubs. »

Sur l'affaire Veretout

Jordan Veretout est-il condamné ? Non ! Je peux aussi faire des suppositions sur des choses... Dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux... Est-ce moralement acceptable ? »