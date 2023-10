OM : Ces joueurs qui ont perdu des points après la première de Gattuso

Malgré le changement d’entraîneur l’OM n’est toujours pas au mieux de sa forme. Et certains joueurs ont déjà perdu des points chez Gennaro Gattuso.

Le départ de Marcelino avait suscité à la fois l'excitation et l'inquiétude parmi les fans de l'OM. Certains espéraient que ce changement apporterait un vent frais et de nouvelles perspectives, tandis que d'autres craignaient que cela ne perturbe davantage l'équilibre déjà précaire de l'équipe. Après la première de Gennaro Gattuso et cette défaite contre l’as Monaco (3-2), les inquiétudes ne sont pas dissipées. Et certains joueurs sont pointés du doigt.

Auba meyang dans le viseur

L'arrivée d'un nouveau coach au sein d'un club est souvent synonyme de révolution tactique. L'OM n'a pas fait exception à cette règle, avec un changement de style de jeu perceptible pour le baptême de feu de Gattuso. Ce dernier a introduit des ajustements dans la composition d’équipe et au niveau du logiciel tactique, avec un jeu beaucoup plus vertical en témoigne le but d’Ilimane Ndiaye. Contrairement à l’attaquant sénégalais, Pierre Eymerick aubameyang est toujours muet en ligue 1. Et cela n’est pas du goût de Nabil Djellit qui pointe du doigt cette statistique famélique.

« Zéro but en sept matchs de Ligue 1 pour Aubameyang… Quelqu’un peut expliquer ça ? L’OM continue à payer le départ d’Alexis Sanchez, a estimé le journaliste. Sans surprise, Vitinha n’est pas invité… Aubameyang traverse une crise de confiance en L1 au pire moment, dans une équipe malade. » a-t-il tweeté sur son compte X.

Pau Lopez, Vitinha, Correa

La deuxième défaite de la saison concédée par l’OM met également en lumière la frilosité défensive du club. En 3 matchs, le club Olympien a encaissé 10 buts. De quoi inquièter sérieusement Nabil Djellit qui pointe du doigt Pau Lopez. Vitinha et Correa ont également essuyé les critiques du journaliste sportif. « Deux buts pris par Lopez sur son côté droit (fermé). Une cata, a commenté Nabil Djellit sur le réseau social X. Sinon, Correa il fait du tourisme depuis le début… Gigot a fait son match. D'autres moins. » a-t-il ajouté.