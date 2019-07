OM - Carlos Tevez intervient dans le dossier Dario Benedetto

Alors que le nom de Dario Benedetto, attaquant des Boca Juniors, revient avec insistance à l'OM, Carlos Tevez y est allé de son petit commentaire.

Depuis la fin de contrat du très performant mais onéreux Mario Balotelli au mois de juin dernier, l' est un club à la recherche d'un attaquant ces dernières semaines, et ne s'en cache pas. Parmi les profils évoqués pour occuper le poste de numéro neuf de la formation désormais entraînée par André Villas-Boas, le nom de l'Argentin Dario Benedetto revient avec insistance, lui qui évolue à Boca Juniors.

En effet, la formation marseillaise aurait même transmis une offre de 10 M€ à Boca Juniors, alors que la clause libératoire du joueur s’élève à 21 M€. Dario Benedetto, lui, aurait de son côté rencontré ses dirigeants, le président Daniel Angelici et le directeur sportif Nicolas Burdisso, afin de leur signifier qu’il voulait rejoindre l’OM. Autant dire que le dossier est particulièrement avancé.

"Nous le voulons avec nous, il sait que nous l'aimons"

Ce samedi, la star de Boca, en la personne de Carlos Tevez, l'ancien joueur de et de notamment, a justement évoqué la situation actuelle de son coéquipier, alors que lui et ses partenaires sont actuellement aux États-Unis en préparation.​

"Nous devons le soutenir et ne pas lui poser de questions. Personnellement, je ne lui en pose pas. Nous nous battons pour un objectif. Pipa sait que nous le voulons avec nous, il sait que nous l'aimons et qu'il est important pour nous. Ensuite, il y a les décisions personnelles. Mais tant que Pipa est là, qu'il s'entraîne avec nous et qu'il porte le maillot de Boca, nous exigeons la même chose de tout le monde", a ainsi déclaré Tevez, pour Fox Sports. Le genre de déclarations qui prouvent bien qu'il se trame quelque chose au sujet de Dario Benedetto.