OM - Bouna Sarr : "On pourrait même être premiers…"

Plutôt bon contre les forts, l’Olympique de Marseille va également devoir apprendre à l’être face aux faibles.

Il faudra compter sur l’ cette saison en . Malgré un effectif réduit tant qualitativement que quantitativement, la formation phocéenne a réussi à tirer son épingle du jeu en ce début d'exercice, en témoigne la dernière victoire lors de l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais (2-1), juste avant la trêve internationale.

Il convient bien évidemment de rappeler l’absence de Memphis Depay du côté des Gones pour ce choc, mais tout de même : après (4-3) et (2-1), l’OM semble avoir trouvé la formule contre les gros. Désormais, il va falloir en faire de même face aux équipes dites plus faibles, comme , que les hommes d’André Villas-Boas affronteront dimanche (21h).

Kombouaré aura à coeur de briller

"Quand les équipes de L1 jouent contre l’OM, elles ont cette motivation supplémentaire pour nous battre, a prévenu Bouna Sarr en conférence de presse. Mais il faut penser à nous : quand tu es dauphin, tu ne le dois qu’à toi-même. On savoure cette place, elle n’est pas volée. On a pris des points contre les gros, et si on l’avait fait contre les petits, on pourrait même être premiers…"

Une déclaration audacieuse de la part du latéral droit avant ce déplacement toujours compliqué en terre toulousaine. D’autant plus que malgré sa 19e place au classement, le TFC a montré des choses intéressantes depuis l’arrivée d’Antoine Kombouaré. Et face à l’OM, l’ancien coach du aura à coeur de faire un coup... L’affiche promet !