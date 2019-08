OM - Bouna Sarr livre ses impressions sur Villas-Boas

Le latéral est revenu sur les premières semaines du nouveau coach de l'OM et a notamment souligné son sens de la communication.

Bouna Sarr, latéral de l'OM, connaît une nouvelle méthodologie à Marseille avec André Villas-Boas en tant qu'entraîneur suite à la période Rudi Garcia.

Dans un entretien accordé à l'Equipe, il a fait le point sur le technicien.

"Il est très chaleureux, très souriant, beaucoup dans la communication. C’est un coach moderne, jeune. Il me donne des consignes, des conseils, et on voit qu’il prend du plaisir à les donner. Il apprend le français, mais il le parle déjà très bien, on sent qu’il a envie de s’acclimater", a-t-il indiqué.

Ce dimanche soir au Vélodrome, l' affrontera (21h00) pour son dernier match de préparation avant la reprise de et la rencontre contre Reims, samedi 10 août.