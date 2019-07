OM - Boufal dans le viseur ?

L'OM va devoir recruter malin cet été et penserait à Sofiane Boufal pour venir renforcer ses rangs.

C'est le calme plat à l' pour le moment. Les Phocéens qui sortent d'une saison décevante et ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine vont devoir se renforcer pour espérer relancer l'OM Champions Project et enfin se qualifier pour la . Mais le problème, c'est que l'Olympique de Marseille manque de fonds et va selon toute vraisemblance devoir recruter malin cet été.

Les Phocéens n'ont pas réussi à vendre avant le 30 juin mais ont toujours l'obligation de vendre certains éléments avant de pouvoir en acheter d'autres, ce qui ralentit considérablement le mercato de l'OM. Outre Mario Balotelli, en fin de contrat, les noms de Morgan Sanson, Luiz Gustavo et Lucas Ocampos sont évoqués du côté des départs afin de récupérer un peu d'argent et pouvoir le réinvestir dans des achats de joueurs.

L'OM va devoir passer la seconde dans son mercato estival. Depuis plusieurs semaines, les Phocéens suivraient plusieurs joueurs notamment en attaque mais ne sont toujours pas passés à l'action, faut de moyen ou bien en attendant que les joueurs concernés par la Copa America et la terminent la compétition avec leur équipe nationale avant d'entamer les discussions et les négociations.

Selon L’Équipe, l'OM aurait supervisé des joueurs au , au Tournoi de Toulon et à l’Euro Espoirs, qui a vu l’ sacrée. Mais ce ne serait pas tout, selon le quotidien français, l’Olympique de Marseille réfléchirait aussi à d'autres pistes, à réaliser des transferts malins comme par exemple celui de Sofiane Boufal, actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le , qui a l'avantage de bien connaître la .

Prêté par au l’année passée, l’ancien de et Angers a retrouvé beaucoup de temps de jeu et avec 35 matches joués en , dont 25 titularisations. Acheté 18,7 millions d’euros à Lille en août 2016, l'ailier de 25 ans n'a jamais réussi à faire l'unanimité en , sauf lors de sa saison sous Claude Puel. Sofiane Boufal est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2021 avec Southampton. Il faut désormais voir si l'OM aura les arguments pour convaincre le club anglais sans pour autant dépenser tout son argent.