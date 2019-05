OM - Boubacar Kamara ne veut pas entendre parler d'un départ cet été

Dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot, le jeune défenseur de l'OM a déclaré ne pas vouloir quitter le club lors du prochain mercato estival.

Samedi soir, l' a signé un large succès à (2-5). Un succès qui, si le club avait été en mesure d'atteindre ses objectifs, aurait pu se vouloir décisif dans un sprint final en vue d'une qualification pour une Coupe d'Europe. Toutefois, il n'en est rien. Certes, les phocéens se sont remobilisés après une défaite cuisante concédée face à l'Olympique Lyonnais devant leurs supporters dimanche dernier (0-3), mais à une journée du terme de la saison, ils pointent tout de même à sept longueurs de la 4ème place, occupée par l'AS Saint-Etienne, dernière équipe à valider son billet pour la Ligue Europa.

De ce fait, l'avenir proche du club olympien s'annonce mouvementé, tant sur le plan des départs que sur celui des arrivées. Premier visé par un potentiel départ ? L'entraîneur, Rudi Garcia, qui pourrait faire les frais de la mauvaise saison marseillaise dès ce lundi d'après les informations du Journal du Dimanche. En plus de l'ancien technicien de l' , plusieurs cadres pourraient s'envoler vers un nouveau projet, tels que Dimitri Payet, Florian Thauvin ou encore Mario Balotelli.

Boubacar Kamara ne veut pas entendre parler d'un départ

Néanmoins, l'avenir du jeune défenseur Boubacar Kamara, lui, n'est pas encore fixé à l'heure actuelle. Polyvalent et particulièrement prometteur, le joueur formé au club et natif de la ville jouit d'une côte importante auprès de bon nombre de formations européennes, et pourrait donc rapporter une somme non négligeable aux dirigeants. Mais à 19 ans, celui qui impressionne par sa maturité sur comme en dehors des terrains, ne l'entend pas vraiment de cette oreille.

"Dès que j’ai intégré le centre de formation de l’OM, j’ai compris que je mettais pas les pieds n’importe ou. Il fallait être sérieux (...) L’année dernière on a fait une saison parfaite. Cette année, c’est mitigé, on a eu une petite période de crise mais cela m’a fait grandir", a d'abord confié Boubacar Kamara, dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot, sur TF1, ce dimanche matin. Avant d'évoquer un potentiel départ de la Cannebière. "Je n’y pense même pas. Ça me briserait le coeur (de partir, ndlr). Ce n'est même pas dans ma tête", a ensuite ajouté le défenseur. Suffisant pour faire résister ses dirigeants à des sommes importantes ? Rien n'est moins sûr.