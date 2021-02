OM - Bernard Tapie : "Que la comédie s'arrête"

L'ancien président de l'OM est désabusé par la situation actuelle du club phocéen et demande à Jacques-Henri Eyraud de prendre ses responsabilités.

Si une tempête est souvent de passage, celle qui frappe actuellement l'Olympique de Marseille semble désormais installée. En effet, rien ne va plus dans la cité phocéenne, entre des résultats sportifs décevants, l'attaque de la Commanderie par des supporters samedi dernier, et le départ à venir de l'entraîneur André Villas-Boas.

Mardi, le Portugais a surpris tout son monde en annonçant lors d'une conférence lunaire sa démission. Lassé par le manque de professionnalisme qui règne à l'OM et en opposition avec la politique menée par sa direction, l'ancien coach de Chelsea jette l'éponge. Un problème de plus à gérer pour les Olympiens, débordés.

"Eyraud doit comprendre qu'il n'est pas à sa place"

Toutefois, ce départ pourrait avoir le mérite de faire bouger certaines choses, tandis que la position du président Jacques-Henri Eyraud apparaît de plus en plus fragilisée. Si les supporters ne cessent de réclamer son départ avec véhémence, le dirigeant s'accroche. Un comportement que n'accepte pas Bernard Tapie, très remonté.

"Il doit comprendre qu'il n'est pas à sa place. Il a fait la démonstration qu'il était certainement doué pour plein de choses. Mais pas pour diriger un club de football comme l'OM (...) L'OM donne un spectacle. Arrêtons les frais. Que la comédie s'arrête", a ainsi pesté l'ancien président ce mercredi, sur France Info.

Pour rappel, Bernard Tapie s'était récemment exprimé sur l'état actuel du club. "C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM, on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer", avait-il confié, le sourire aux lèvres. Reste à savoir si les changements annoncés profiteront ou non à l'institution marseillaise.