OM - Benedetto : "On peut faire de grandes choses"

Dario Benedetto est persuadé que l'OM possède l'effectif pour remplir ses objectifs et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de au Vélodrome, Dario Benedetto s'est confié sur son arrivée à Marseille, son adaptation, avant de se montrer optimiste pour la suite de la saison malgré quatre matches consécutifs sans victoire.

"Je me sens bien dans cette ville, avec des grands supporters, a-t-il tout d'abord affirmé. Espérons que le rapport avec le public va continuer. Les gens ici me rappellent Boca par leur passion. C'est comme en . On ressent cette envie de foot, a déclaré l'Argentin. Je m'adapte très bien à cette ville et à ce club. Je me sens heureux."

L'article continue ci-dessous

L'attaquant argentin a ensuite évoqué les objectifs du club, qui pointe actuellement à la 8e place du classement mais à seulement trois points du podium. "Si on s’engage tous à fond, derrière le même objectif, on peut faire de grandes choses. Il y a des joueurs de très bonne qualité, des joueurs rapides sur les côtés. On a l’effectif pour lutter pour le haut du tableau. On doit tous tirer dans le même sens"

"Pipa" s'est ensuite montré satisfait de son adaptation à la , lui qui a déjà inscrit cinq buts en neuf apparitions. "Je ne ressens aucune pression, je veux juste donner le maximum. Je suis heureux d’enchaîner les buts, j’espère que ça va continuer. C’est une chose à laquelle je suis habitué, je dois marquer à chaque match. Cette pression, je me la mets moi-même. Mais je préfère marquer et que l’équipe gagne, j’espère que ce sera comme ça au prochain match.

"Quand je suis arrivé, j'étais moi aussi blessé, je n'étais pas bien physiquement, mais maintenant je vous confirme que je suis à 100 % tant physiquement que mentalement." Rendez-vous ce dimanche devant un Vélodrome qui ne demande qu'à s'enflammer devant les exploits de son nouveau buteur.