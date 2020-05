OM, Benedetto : "J'aurai toujours envie de revenir à Boca"

L'attaquant argentin est heureux à l'Olympique de Marseille mais ne cache pas son amour pour le club argentin.

Dario Benedetto a beau s'épanouir et être heureux de jouer en Europe, qui plus est dans un club avec une belle ferveur comme l'OM, il est souvent nostalgique de son passage au pays, à Boca Juniors. L'attaquant de 30 ans a réalisé une belle première saison avec l'OM, loin de son natale. Dans une interview accordée à Fox Sports, Dario Benedetto a confié qu'il est heureux à l' , en confirmant pour autant son attachement à son ancien club, Boca Juniors.

"Il faut que je sois réaliste, je ne vais pas mentir et je ne vais pas me mentir à moi-même. J'aurai toujours envie de revenir à Boca. Cela me rend fou de me dire que je pourrais avoir la possibilité de revenir à Boca. J'espère pouvoir le faire un jour. [...] Je ne veux pas revenir à Boca juste pour dire que je suis revenu, mais avec la faim que j'ai toujours eu en enfilant ce maillot. Je suis à Marseille, qui va disputer la , je profite. Mais je serai heureux si la possibilité se présente, que ce soit bientôt ou plus tard", a expliqué l'attaquant de l'OM.

"Pas de supporters au niveau de ceux de l'OM en "

L'article continue ci-dessous

"Aujourd'hui, le rêve que j'ai, c'est de disputer la Ligue des champions. Grâce à Dieu, ce rêve est à ma portée et j'espère que je jouerai quand la C1 reprendra (...) Les supporters ? Oui ils se ressemblent. Les supporters marseillais sont des passionnés. J'ai été surpris au début par les gens dans le stade, dans la rue, ça ressemble beaucoup à l'Argentine. Et dans tous les autres stades où j'ai joué en France, il n'y a pas de supporters au niveau de ceux de l'OM", a ajouté Dario Benedetto.

Plus d'équipes

Arrivé en France l'été dernier, l'attaquant argentin a réussi son adaptation à l'Olympique de Marseille. Dario Benedetto a même confié avoir fait des progrès en français ce qui l'aide au quotidien dans sa vie en France : "Au début, je ne comprenais rien du tout ! Mais maintenant ça va, je comprends tout ce qu'on me dit, si bien sûr on me parle lentement ! Et je commence aussi à faire des phrases",

Enfin, Dario Benedetto a avoué qu'il aimerait bien voir son concurrent en , Edinson Cavani, rejoindre son club de coeur Boca Juniors, une piste évoquée ces dernières semaines : "Ce serait bien de voir Edinson Cavani à Boca. Je pense même qu'il a dit qu'il aimerait aller à Boca. Je sais par Nández qu'il a toujours aimé le club. C'est un joueur très complet et je l'aime comme attaquant. Boca pourrait rayonner avec un attaquant comme ça".