OM - Benedetto : "Content pour ma confiance"

Peu en réussite ces dernières semaines, l'attaquant marseillais s'est offert un triplé ce vendredi à Nîmes et donné la victoire à son équipe (2-3).

Menés au score, les joueurs d'André Villas-Boas ont pu compter sur un grand Dario Benedetto pour ramener les trois points des Costières, où ils s'étaient inclinés la saison dernière (2-3). Un succès qui leur permet de reprendre leurs distances avec Rennes et .

"Je suis content pour l'équipe et pour moi, pour ma confiance parce que c'était important de marquer ces trois buts", a confié l'attaquant argentin au coup de sifflet final au micro de Canal+ Sport.

"L'équipe a fait un grand match d'autant qu'on était menés 1-0. On a fait un pas de plus en avant, on veut tous continuer comme ça dans ce Championnat."

Plus d'équipes

Prochain rendezv-ous pour "Pipa" et les siens, vendredi prochain à domicile contre Amiens (21h).