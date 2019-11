OM - Andoni Zubizarreta : "Je vais essayer de recruter cet hiver"

Le directeur sportif de l'OM était l'invité de Téléfoot (TF1) ce dimanche. L'Espagnol a affiché sa volonté d'étoffer l'effectif marseillais cet hiver.

Confronté à une réalité financière l'obligeant à vendre certains de ses éléments pour pouvoir se montrer actif sur le marché des transferts, l' n'avait recruté que trois joueurs lors du mercato estival, cet été. Un recrutement modeste sur un plan quantitatif, mais qui s'avère plutôt qualitatif en ce début de saison, puisque Dario Benedetto, Alvaro Gonzalez et Valentin Rongier se sont bien intégrés dans le collectif d'André Villas-Boas, lui aussi arrivé cet été.

Néanmoins, si ces trois joueurs apportent satisfaction, force est de constater qu'entre les blessures et les suspensions, le club phocéen ne peut pas s'appuyer sur un effectif assez étoffé, et cela pourrait lui coûter quelques points lors de cet exercice 2019-2020. Justement, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, en a bien conscience et souhaite remédier à cela lors du mercato hivernal. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé ce dimanche matin en marge de l'émission Téléfoot (TF1).

"Il ne faut pas recruter pour recruter, il faut avoir des joueurs compétitifs"

"Je vais essayer de recruter cet hiver mais c'est toujours un marché particulier. Je pense qu'on aura besoin de quelques joueurs oui. Avec les suspendus ou les blessés on a été un peu courts. Je ne peux pas promettre, le marché hivernal est compliqué, trouver des joueurs d'une meilleure qualité c'est dur", a confié le Basque, avant d'en dire plus sur les contraintes qui l'empêchent de manoeuvrer comme il le souhaiterait.

"Le projet est contraint par l'aspect financier, il faut équilibrer l'économie du club. On a vendu mais pas assez cet été. Il faut s'adapter. Pour moi, il ne faut pas recruter pour recruter, il faut avoir des joueurs compétitifs", a ajouté l'ancien du . En attendant, l'Olympique de Marseille devra faire avec l'effectif actuel face à l'Olympique Lyonnais ce soir, dans un match de clôture de la 13ème journée de qui s'annonce particulièrement bouillant au Stade Vélodrome.