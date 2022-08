OM : Ses ambitions, les supporters, la Ligue des champions, les premiers mots d'Alexis Sanchez

Ses ambitions, l'accueil des supporters : Alexis Sanchez s'est exprimé publiquement pour la première fois en tant que joueur de l'OM.

Après avoir signé son contrat avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a été officiellement présenté aux médias ce mercredi 10 août. L'attaquant chilien a fait part de ses ambitions et ne redoute pas les attentes élevées à son égard.

Sur sa condition physique

« Physiquement je me sens bien, je me suis entraîné en Italie, avec l'Inter. Il reste quelques petits détails à régler, notamment toucher un peu plus le ballon et trouver du rythme. Je suis très content de ce qui s'est passé hier, de cet accueil, j'espère pouvoir leur rendre tout ça sur le terrain. »

Sur sa position idéale sur le terrain

« Ma position c'est plutôt à droite ou à gauche derrière un attaquant mais je peux aussi m'adapter. »

Sur l'accueil chaleureux des supporters à l'aéroport

« Très surpris et très content de l'accueil, Je n'arrive pas encore à avoir les pieds sur terre après cet accueil. »

Sur ses ambitions en Ligue des champions

« Jouer la Ligue des champions est quelque chose de très beau. J'essaie de lutter pour des titres partout où je passe. L'Inter n'avait pas gagné depuis onze ans quand j'y suis arrivé. Ici, c'est un peu pareil. Il y a un très bon effectif, de très bons dirigeants et on va faire le maximum pour ça. »

Sur son choix de venir à l'OM

« On m'a dit que l'OM avait une très grande histoire, que c'est le plus grand club français. C'est un défi pour moi de venir gagner ici, quand je viens ici c'est pour gagner des titres. J'ai joué en Italie, Espagne, Angleterre et donc maintenant en France. Vous connaissez Lucien Agoumé ? Il me parlait tout le temps de l'OM ! Je me suis dit pourquoi ne pas venir ici. »

Sur la pression qu'il aura sur les épaules

« J'aime la pression, que les choses soient difficiles. Ça a toujours été le cas dans ma carrière. Ça m'a permis d'apprendre comment gérer tout ça et faire avec cette pression. »