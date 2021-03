OM - Alvaro Gonzalez revient sur les incidents à la Commanderie

Le défenseur marseillais est revenu sur les incidents de fin janvier, lors desquels il avait été en première ligne face aux supporters.

Le 30 janvier dernier, plusieurs centaines de supporters marseillais pénètraient dans la Commanderie pour faire entendre leur mécontentement, provoquant notamment le report du match du soir contre Rennes. Sorti à l'encontre des fans, Alvaro Gonzalez avait alors été touché par un projectile.

"Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et j'ai ma part de responsabilité. J'ai été le premier à aller au front, à la guerre. C'est ma mentalité de toujours faire face. Je ne me cacherai jamais", a lancé l'Espagnol, interrogé sur les événements par Téléfoot.

Avant de faire un voeu, malheureusement pieu : "Mon bonheur, ce serait de pouvoir vacciner tous les supporters de l'OM. Je ne sais pas comment, mais pour que dès la semaine prochaine, ils soient au stade. J'ai 31 ans et je veux terminer ma carrière avec des stades pleins."

Arrivé sur la Canebière en 2019, Alvaro espère rester encore longtemps à l'OM, lui qui est désormais sous contrat jusqu'en 2023. "Je suis fier. Je me sens très aimé par les gens ici. J'espère y rester le plus longtemps possible", a-t-il ainsi assuré.

D'autant que le club essaie de se relancer après une saison bien compliquée. "Une nouvelle ère commence avec Jorge Sampaoli. Il est venu un projet de jeu spectaculaire, basé sur l’attaque et la possession. Je crois que les supporters vont prendre du plaisir.

"C’est quelqu’un qui pense beaucoup, qui analyse tout. Je n’avais jamais connu ça et c’est très sympa à voir. C’est un gagneur. Lors de nos premiers matches, on se bat jusqu’au bout. Ça prouve qu’il faut toujours bosser à fond et j’espère que l’on va vite mettre en place ce plan de jeu.

Je veux rester ici beaucoup de temps. Je crois que je suis content et tranquille. Je me sens bien ici. On va bientôt avoir des nouvelles pour mon futur parce que je veux rester ici."

Marseille occupe actuellement la 6e place de Ligue 1 après sa défaite contre Nice et garde une chance d'accrocher un ticket européen pour la saison prochaine. Il faudra pour cela enchaîner les résultats positifs lors des sept dernières journées après la trêve internationale.