OM, Alvaro Gonzalez : "Mon rêve ? Jouer la C1 avec l'OM et jouer avec l'Espagne"

Le défenseur central espagnol a avoué qu'il avait pour ambition de qualifier l'OM en Ligue des champions et il aimerait être convoqué avec la Roja.

Alvaro Gonzalez a été une très bonne pioche pour l' lors du dernier mercato estival. Solide et sobre, le défenseur de 30 ans a grandement contribué dans la belle saison de l'OM apportant de la sérénité et de la solidité à la défense phocéenne. Avec l'Espagnol dans ses rangs, l'OM a réussi à accrocher la deuxième place synonyme de qualification pour la , tandis qu'à titre personnel, le joueur de 30 ans a vu son nom être mentionné comme un candidat à une convocation avec la Roja, ce qui serait une première pour lui. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Alvaro Gonzalez a admis qu'il aimerait avoir sa chance avec l' et est heureux d'avoir atteint son objectif principal, à savoir se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

"Jouer la Ligue des champions nous permet d’avoir une exposition plus importante, c'est un atout. Au mois de mars, il devait y avoir l'annonce d’une sélection et une partie de la presse espagnole évoquait mon nom comme possible candidat. Franchement, c’est aussi mon rêve. Mon premier était de réussir à se qualifier pour la C1 avec l’OM. Mon autre ambition ultime est d'accrocher une place au sein de la sélection espagnole. Il y a beaucoup d'internationaux à l'OM, pourquoi pas moi...", a expliqué le défenseur central phocéen.

La C1, Alvaro Gonzalez en rêve, mais à l'image de son entraîneur, il ne veut pas juste y aller pour faire de la figuration : "Je veux rester à Marseille, mais sous certaines conditions. (...) J'ai envie de connaitre la Ligue des champions avec l'OM, mais pas pour y faire de la figuration. Les propos de Villas-Boas à ce sujet ? Il pense comme moi, comme nous. On a relevé le défi de venir à l’OM, alors que le club était dans un moment difficile. On savait que les supporters marseillais allaient avoir une forte exigence envers nous. On a mis du nôtre pour se qualifier en Ligue des champions".

"Ne pas simplement être de passage en C1"

"J’espère que l’été se passera bien, que l'OM pourra récupérer d’un point de vue économique et que l'on sera en mesure de construire une équipe très compétitive pour jouer un rôle intéressant aussi bien en championnat qu’en coupe d’Europe. Nous n'avons pas envie d’être simplement de passage en Ligue des champions. Ce ne serait vraiment pas ambitieux de ne pas vouloir sortir des poules et accrocher les phases finales. Je comprends le discours du «Mister». On pense tous la même chose. On est en droit d’afficher nos ambitions car on s’est battu pour être en Ligue des champions", a ajouté le défenseur de l'OM.

L'Espagnol espère que l'OM parviendra à conserver la quasi intégralité du groupe actuel pour la saison prochaine : "On a une base très solide et l’équipe a démontré que l’on pouvait faire de belles choses, avec pourtant un effectif court. Nous sommes conscients de la situation difficile que vit l'OM sur un plan économique. D’autres clubs en Europe sont dans ce cas. Mais on espère que l’OM fera l’effort nécessaire. C’est le discours qu’ont eu nos capitaines, l’entraîneur et d’autres joueurs qui ont parlé en conférence de presse. On s’est mouillé et on a dit les choses franchement".

Heureux, Alvaro Gonzalez explique qu'il n'a jamais pris autant de plaisir que cette saison sur le terrain : "En tout cas, c’est l’année lors de laquelle j’ai le plus profité depuis que je joue au football. Vous savez, c’était une expérience très nouvelle pour moi avec une langue étrangère, un changement de culture, etc. On a atteint notre objectif, j’ai reçu beaucoup d’amour et d’affection grâce aux supporters, donc c’est une année très spéciale et sûrement la plus belle en tant que professionnel."