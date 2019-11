OM - Alvaro Gonzalez : "Je serai à Marseille pour trois ans de plus"

S'il appartient toujours à Villareal, le défenseur espagnol a annoncé que l'option d'achat liée à son prêt en France était déjà quasiment levée.

Illustre inconnu pour beaucoup de supporters de l' il y a encore quelques mois, Alvaro Gonzalez est déjà apprécié de tous dans la cité phocéenne. Ancien défenseur central de Villareal, l'Espagnol, recruté sous les conseils du directeur sportif Andoni Zubizarreta, s'est imposé comme l'un des leaders de l'effectif d'André Villas-Boas. Solide dans les duels, exemplaire dans l'attitude et plutôt appliqué dans la relance, le joueur se sent bien et ça se voit.

D'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle, puisque selon ses dires, Alvaro Gonzalez va rester Olympien au terme de cet exercice 2019-2020. En effet, dans un entretien accordé à la Provence ce samedi, à la veille du choc face à l'Olympique Lyonnais, l'Espagnol a annoncé que son avenir était quasiment scellé.

"Un prêt avec une option d’achat qui est déjà plus ou moins levée"

"Je crois qu’en jouant cinq ou dix matchs, l’option d’achat devient obligatoire (il en a disputé six). Je serai donc à Marseille pour trois ans de plus, c’est sûr (sourire)", a lâché Alvaro Gonzalez, qui devrait coûter un peu plus de 6 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. De plus, le principal intéressé est revenu sur son choix de rejoindre l'actuel 5ème de et ce malgré sa situation confortable du côté de Villareal. ​

"C’était plutôt facile, parce que je discutais avec Andoni Zubizarreta, qui parle espagnol. J’étais bien à , j’ai évolué trois ans à un bon niveau, je disputais presque tous les matchs, j’ai joué la . Je pense que j’avais besoin d’un pas en avant dans ma carrière, d’un changement, peut-être aussi d’un championnat différent après neuf ans en . Je voulais un nouveau défi, apprendre une nouvelle langue. Le seul critère était de trouver un club fort, qui me plaisait", a confié le défenseur.

"Quand est sortie du chapeau l’opportunité de venir à Marseille, dès qu’Andoni a parlé avec mes agents, je n’ai plus eu aucun doute sur ma volonté. Je ne sais pas si ça se passerait bien ou mal parce que je ne connaissais pas la philosophie française, le championnat, mais l’Olympique est un grand club et je voulais y jouer. Ce fut facile pour les deux parties. Villarreal a accepté un prêt avec une option d’achat qui est déjà plus ou moins levée", a ensuite ajouté le joueur de 29 ans.