OM - 60 000 spectateurs attendus au Vélodrome contre Nîmes

Le stade Vélodrome va connaître l'une de ses plus fortes affluences de la saison pour la réception de Nîmes ce samedi (17h).

Le stade Vélodrome sera bien plein ce samedi (17h) pour la réception de Nîmes. Un match capital dans la course à une qualification européenne pour Florian Thauvin et ses coéquipiers et la possibilité de prendre leur revanche après la défaite du match aller aux Costières au mois d'août (1-3).

Selon La Provence, la barre des 59 000 billets vendus a été dépassée ce jeudi, les dirigeants olympiens attendent environ 60 000 personnes pour la rencontre. Un total qui n'a été atteint que deux fois depuis le début de la saison : lors de la 1ère journée contre (60 756) et lors du Clasico contre le PSG en octobre (64 696).

Un engouement de bon augure, alors que les relations ont parfois été tendues entre le public et les joueurs lors de cette deuxième partie de saison. Alors que les résultats n'étaient pas au mieux au début de l'hiver, les joueurs avaient notamment dû aller s'expliquer avec les virages après un match nul contre (1-1) en janvier dernier.

Les Marseillais, 5e alors qu'il reste 7 matches à disputer, auront besoin de leur public pour terminer au mieux la saison et assurer la meilleure place européenne possible, même si le podium et la semblent hypothétiques (ils comptent huit points de retard sur ). Après Nîmes, il leur restera à recevoir , Lyon et d'ici le 25 mai.