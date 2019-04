Olympique Lyonnais - Nabil Fekir change d’agent en vue du mercato estival

Nabil Fekir pourrait quitter l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato, mais ce ne sera pas Jean-Pierre Bernès qui négociera son transfert.

On ne reconnait plus Nabil Fekir ! Étincelant la saison passée, le milieu offensif de 25 ans ne semble toujours pas remis de son transfert avorté à , lors du dernier mercato estival. Problème, le prochain arrive à grands pas, et l’international français tarde à retrouver son niveau. Un passage à vide qui réduit considérablement ses chances d’être vendu à un cador européen, malgré un prix qui ne sera pas prohibitif étant donné qu’il ne lui restera alors qu’une seule année de contrat.

"Des divergences sur un avenir, un comportement"

S’il venait à quitter son club formateur cet été, après plusieurs années de bons et loyaux services, Fekir ne pourra pas se contenter d’un club de second rang. Alors, afin de mieux se vendre auprès des grosses écuries, le Lyonnais a adopté une nouvelle stratégie : le changement d’agent. Comme l’a confirmé Jean-Pierre Bernès sur Europe 1 ce vendredi, sa collaboration avec le gaucher a pris fin le 17 avril.

"C’est un choix qu'il a fait. Il trouvera sûrement un autre agent. Une influence de ma part sur son avenir immédiat ? On verra avec le président, Jean-Michel Aulas, parce que j'entretiens d'excellentes relations avec lui. (…) Avec Nabil, c’est comme dans toutes les relations humaines, de temps en temps, il peut y avoir des divergences sur un avenir, ou sur un comportement", a révélé l’agent dans l’émission "Face aux auditeurs".

Fekir dans le top 10 ? Bernès sceptique

Et Bernès a visiblement du mal à digérer la décision de son ancien poulain. À son sens, la stratégie de Fekir ne présage rien de bon. "Compte tenu de mon expérience dans le métier d'agent, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai peu de chances de me tromper sur des projections de carrière ou sur des attitudes qu'il faut avoir. Quand les joueurs veulent changer d'orientation, la carrière, souvent, elle part en biberine", a-t-il lâché au micro de nos confrères.

"Le top 10 des clubs, pour y entrer, c'est très compliqué, très difficile, il faut avoir une demande. Et il ne faut pas donner aux agents une importance qu'ils n'ont pas. Quand vous avez un grand joueur à charge et qu'un grand club le veut, c'est le grand club qui vient vous voir. Vous ne faites pas du démarchage", a finalement conclus Bernès. Malgré sa saison en demi-teinte, Fekir ne devrait toutefois pas manquer de sollicitations lors du prochain mercato estival.