OL - Héros de la soirée, Nabil Fekir met en avant le groupe

Auteur du but de l'égalisation ce mercredi soir face au Chakthior Donetsk (1-1) savourait cette qualification à mettre à l'actif du collectif.

Auteur du but égalisateur et synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, face au Chakthior Donetsk (1-1), Nabil Fekir, capitaine de l'Olympique Lyonnais, a été à la hauteur de son statut ce mercredi soir à Kiev.

Moins en vue ces dernières semaines, le joueur formé au club a en effet permis au club rhôdanien d'arracher le seizième et dernier billet pour les phases finales de la compétition, au terme d'une rencontre disputée dans des conditions particulièrement délicates.

Heureux et satisfait de cette qualification méritée après avoir été invaincu durant cette phase de poules, Nabil Fekir préférait toutefois retenir la prestation collective face aux médias après la rencontre. Encore une fois, en bon capitaine.

"Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'était pas passés"

"On savait que ça n'allait pas être un match facile ici, avec les conditions, de la neige et un terrain un peu gras. En plus, on a encaissé ce but qui nous a fait un peu mal. Même si c'est moi qui ai marqué, ce soir, il fallait être présent et toute l'équipe a été présente. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'était pas passés (en huitièmes de finale de la Ligue des champions). Maintenant, on va attendre le tirage et continuer notre chemin en espérant une bonne équipe, parce qu'on est tous des compétiteurs et des joueurs ambitieux. J'espère qu'on fera des bons matches", a en effet déclaré le numéro 18 de l'Olympique Lyonnais à RMC Sport, déterminé à poursuivre sur sa lancée.

Dans l'euphorie de ce match nul au goût de victoire pour les protégés de Bruno Génésio, Nabil Fekir a aussi évoqué une potentielle prolongation au sein de son club formateur, laissant toutefois plané un certain doute sur son avenir. "On verra ça avec le président (Jean-Michel Aulas) pour la prolongation. Pourquoi pas rester ? Il n'y aura pas de départ pour l'instant, même si dans le foot, rien n'est fait", a-t'il ajouté.