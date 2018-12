Olympique lyonnais - En devenant plus décisif, Houssem Aouar a encore passé un cap

Auteur de son sixième but de la saison dimanche face à Monaco, Houssem Aouar grimpe dans des sphères de très haute altitude.

Les célébrations d'Houssem Aouar sont désormais des scènes communes pour les supporters lyonnais. Dimanche soir, six minutes après le coup d'envoi du match face à Monaco, le numéro 8 rhodanien fêtait son sixième but de la saison, égalant au passage son total de la saison dernière en Ligue 1. Au terme d'un match où il aura fait l'étalage de toute sa palette tactico-technique, Houssem Aouar a donc soigné des chiffres qui commencent à parler d'eux-mêmes. Cette saison, aucun milieu relayeur dans les cinq grands championnats européens ne marque plus que lui. En élargissant le spectre à la saison dernière, il est même, avec 12 buts et 6 passes décisives en championnat, le joueur de moins de 21 ans (né en 1998 et après) le plus décisif d'Europe derrière Kylian Mbappé.



Statistiques prises depuis la saison 2017/2018 chez les U21 (nés en 1998 et après) dans les cinq grands championnats européens.

Un axe de progression identifié

Le talent d'Houssem Aouar balle au pied n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Lors de ses jeunes années dans les catégories U17 ou U19, alors qu'il y a majoritairement évolué en tant que surclassé, certains se demandaient comment il pourrait exporter ses qualités techniques au plus haut niveau s'il ne franchissait pas un palier sur le plan physique. Houssem Aouar avait alors beaucoup travaillé, y compris de manière personnelle, pour exister dans les duels, progresser dans le jeu sans ballon et abattre les préjugés sur la nonchalance athlétique qu'on lui prêtait parfois. Un an et demi après ses débuts en professionnel, le milieu lyonnais est à nouveau en train de franchir un cap. Très à l'aise dans l'utilisation du ballon, efficace dans la construction du jeu et alerte sur l'équilibre de son équipe, Houssem Aouar avait identifié les 30 derniers mètres comme la principale évolution qu'il souhaitait apporter à son jeu.

Souvent aligné au poste de milieu gauche la saison dernière et en début d'exercice 2018-19, l'international Espoirs français ne se retrouvait que très peu en position de frappe ou à la conclusion des actions. Après une réflexion, dont nous vous parlions il y a quelques semaines, menée avec son entourage, Houssem Aouar avait travaillé sur certains mouvements pour toucher plus de ballons dans les zones de vérité. Depuis son replacement en milieu relayeur à son poste de prédilection, le Lyonnais récolte ce qu'il a semé. Depuis le début de la saison, il touche par exemple 3,5 ballons dans la surface par match contre 2,75 la saison passée. À son profil de meneur de jeu reculé, Aouar ajoute désormais une efficacité qui le place parmi les références du moment : au milieu de terrain, peu de joueurs peuvent se vanter d'allier comme lui le panel complet du joueur de transition moderne. À la vitesse où les étapes s'enchaînent -si tant est qu'il poursuive sur cette lancée- il ne serait pas surprenant de le voir atteindre son prochain objectif : porter le maillot de l'équipe de France de Didier Deschamps.