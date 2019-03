Olympique Lyonnais - Bruno Genesio : "Jouer le samedi à Strasbourg et le mercredi à Barcelone, on est prêts physiquement et mentalement à assumer"

À la veille du match face à Toulouse, Bruno Genesio est revenu sur la possibilité d'un report pour mieux préparer le 8e de finale de C1 face au Barça.

Après la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France mercredi soir, Bruno Genesio et ses troupes préparent déjà le gros rendez-vous du Huitième de finale retour de la Ligue des champions face au FC Barcelone, mercredi 13 mars prochain (21h) au Camp Nou. Mais avant de prendre la direction de l'Espagne, l'OL devra tout de même jouer un match de championnat face à Toulouse pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 puis un second le week end prochain sur la pelouse de Strasbourg. Un second match qui, à trois jours du choc face aux Catalans, aurait pu être reporté à l'instar de celui de Rennes si une demande avait été effectuée auprès de la Ligue . À demi-mots, le coach de l'OL n'a pas jugé la pratique justifiée. " Chacun fait les demandes en son âme et conscience. À la Ligue de les accepter ou pas. Jouer le samedi à Strasbourg, puis le mercredi, on est prêts physiquement et mentalement à assumer ça ", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Un message davantage orienté vers ses joueurs qu'adressé au Stade rennais. " Ça ne doit pas être des critères qui nous perturbent ou peuvent nous servir d'excuse à l'avance , a-t-il poursuivi. Enchaîner les matches, ça fait des années qu'on le fait, ce n'est pas un élément très important. Si on veut être une grande équipe et participer à ce genre de compétition, on doit être performants avant et après les matches de Ligue des champions ".

"Le retour de Nabil Fekir, un plus en championnat et, bien sûr, en Ligue des champions"

S'il y aura bien un avant le match de Ligue des champions, les matches qui précéderont l'événement auront pour Bruno Genesio et son groupe un goût un peu spécial. " Je sais très bien que dans un coin de la tête des joueurs et même du staff il y a ce match retour. Mais ce qui est important, c'est de bien le préparer. Et la meilleure manière de bien le préparer c'est de gagner les matches qui précèdent ".

Face à Toulouse, dès samedi, puis à Strasbourg le week-end suivant, l'entraîneur rhodanien pourra compter sur le retour de Nabil Fekir, de retour après sa suspension en Ligue des chamoions et une légère blessure à la cuisse qui l'avait empêché de retrouver les terrains à Monaco dimanche (0-2) dernier puis face à Caen mercredi soir (3-1). " C'est un plus pour nous tous, on connaît son importance sur le terrain mais aussi comme capitaine. Ce sera un plus pour ces matches très importants qui nous attendent, que ce soit en Championnat ou, bien sûr, en Ligue des champions ".