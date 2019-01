Olympique lyonnais - Aulas-Genesio, au jeu de la prolongation

L'avenir de Bruno Genesio, en fin de contrat à l'OL, est incertain. Une situation avec laquelle Jean-Michel Aulas doit habilement composer.

La courte victoire de l'OL, dimanche sur la pelouse d'Amiens (1-0), a permis aux Lyonnais de rester au contact de Lille sur le podium de la Ligue 1 et de s'avancer avec un peu plus de sérénité vers le choc du week-end prochain face au Paris Saint-Germain. C'est dans ce climat favorable que Jean-Michel Aulas, premier de cordée en zone mixte, a rapidement orienté les débats sur la satisfaction que lui procurent Bruno Genesio et son staff. "Je suis très content et puis je vois que la relation entre le coach et les joueurs est quasi-parfaite", a-t-il lancé après une brève analyse de la rencontre face à Amiens. Jusque-là, rien d'insolite pour le président rhodanien qui a depuis un moment déjà pris l'habitude de mettre en avant son entraîneur lors des résultats positifs de son équipe. Les mots vont prendre plus de poids au moment d'aborder la prolongation du contrat de Bruno Genesio.

Les prochaines semaines seront décisives

Car le sujet est amené à prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines, surtout parce que la situation ne conviendra pas à Bruno Genesio encore bien longtemps. Il y a quinze jours, le technicien avançait sans ambages en conférence de presse sa volonté de s'asseoir à la table des négociations sans trop tarder. "Il faudra à un moment donné, à la fois pour le club et moi-même que l’on sache ce que l’avenir nous réserve. Que ce soit pour le club ou pour moi, c’est important de le savoir assez tôt", expliquait-il. Un plan légèrement différent de celui imaginé par Jean-Michel Aulas dont l'objectif était plutôt de repousser l'échéance afin de sauvegarder au maximum les intérêts du club.

Depuis, les deux hommes s'adressent des messages par medias interposés, le président rappelant ici et là que rien ne presse réellement pendant que Bruno Genesio, lui, accélère la manoeuvre. Tout récemment, nos confrères de L'Équipe révelait un rapprochement entre lui et Pini Zahavi, le "super agent" qui lui aurait présenté plusieurs projets de clubs dont les noms n'ont pas fuité. Un moyen de faire comprendre à qui veut bien l'entendre que les choses doivent se mettre en marche ? L'interprétation ne serait pas insensée. Quoi qu'il en soit, à Amiens - pour le second succès de rang de l'OL en Ligue 1 - Jean-Michel Aulas s'est de nouveau exprimé sur la question avec un discours plus adapté. "Je pense qu'il faut qu'on discute d'ici fin mars, a-t-il déclaré. On ne va pas attendre la fin de la saison évidemment. Je pense que la meilleure des choses pour que tout aille dans le bon sens c'est qu'on fasse un bon parcours". Si les négociations venaient à débuter à la date souhaitée par le président lyonnais, plusieurs zones d'ombre seraient dissipées.

Mi-mars, la double confrontation face au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions aura rendu son verdict. S'il existe une chance pour Bruno Genesio que les négociations démarrent et aboutissent rapidement, elle réside incontestablement dans un exploit des Gones face aux Catalans. Mais le scénario contraire ne les entraverait pas pour autant. Fin mars - et en poussant un peu jusqu'à début avril, l'affiche de la finale de la Coupe de France sera également connue et un des objectifs prioritaires de la saison reste de remporter titre dans une des deux coupes nationales. Enfin, la fin mars amorcera la dernière ligne droite de la saison en championnat et la visibilité sur le podium devrait être plus grande. Si Bruno Genesio, qui souhaite toujours prolonger son contrat, plaçait l'OL dans le dernier carré de la Coupe de France et à l'une des trois premières places du championnat, il se retrouverait en position de force. Jean-Michel Aulas, lui, semble valider que dans ces circonstances, il prolongerait volontiers le bail de son entraîneur.