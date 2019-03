Olympique de Marseille : le Milan AC pense à Florian Thauvin, et aussi à Allan Saint-Maximin

Le Milan AC cherche deux ailiers pour épauler Piatek la saison prochaine. D’après Calcio Mercato, Thauvin et Saint-Maximin seraient ciblés.

Troisième de Serie A avec 4 points d’avance sur le cinquième, le Milan AC semble bien parti pour retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Et en cas de qualification pour la reine des compétitions européennes, les Rossoneri devraient effectuer un recrutement conséquent afin de renforcer leur effectif, notamment sur les ailes.

En effet, Suso et Calhanoglu pourront faire leurs valises si des offres décentes parviennent aux dirigeants, qui comptent les remplacer avec des joueurs plus jeunes, et d’un calibre supérieur.

L'article continue ci-dessous

Une offre de 40 M€ pour Thauvin ?

D’après Calcio Mercato, la direction milanaise penserait à l’ailier de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin, pour prendre la place de titulaire à droite. Une offre de 40 millions d’euros pourrait être proposée aux Phocéens, mais cela ne suffira pas pour faire partir le feu follet de la Canebière. D’après le CIES, qui publiait récemment le classement des équipes les plus chères d’Europe, l’international français vaudrait plutôt 66,2 M€.

Thauvin à droite, et… Saint-Maximin à gauche ? Il s’agit d’une possibilité envisagée par les Rouge et Noir, qui privilégieraient tout de même la piste menant à l’ailier de Watford, Deulofeu. Problème, les Milanais n’envisagent pas d’investir plus de 30 M€ pour l’ancien du FC Barcelone, et l’OGC Nice ne cédera sans doute pas son ailier pour une somme moins élevée.

Si la direction rossoneri souhaite acheter des joueurs à fort potentiel pour faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine - à condition qu’elle se qualifie, bien évidemment -, elle devra mettre la main au portefeuille, c’est une certitude.