« Olympique de Marcel », les supporters très en colère après le nul contre Toulouse

Les supporters de l’Olympique de Marseille ne sont pas contents des performances de leur club. Ceux-ci s’en prennent à l’entraîneur Marcelino.

Dimanche, l’Olympique de Marseille a reçu son homologue de Toulouse FC au Vélodrome dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1 de France. A l’issue du match, les Phocéens ont été accrochés par les Toulousains. Un score nul vierge a clos le jeu. Un résultat, qui n’est pas du tout le bienvenu chez les supporters du club du Sud.

Marcelino se défend après le nul contre Toulouse

L’aventure marseillaise de Marcelino n’est pas aussi convaincante comme on l’espérait. Dimanche, les Phocéens ont été contraints au partage des points avec les Toulousains suite à un match nul vierge au Vélodrome. Critiqué par les supporters du club, le technicien espagnol comprend la colère de ceux-ci. Pourtant, il ne se reproche rien.

« Le public ? Non, je ne crois pas qu’il se soit ennuyé ce soir. Le match a été intense, nous avons progressé par rapport aux derniers matches. Aujourd’hui, il nous a manqué de la précision dans les 30 derniers mètres. Nos attaquants n’ont pas eu de réussite. La pelouse était en mauvais état, c’était difficile de jouer. Nous avons essayé de gagner de la première à la dernière minute », a déclaré Marcelino en conférence de presse d’après-match.

L'article continue ci-dessous

Indexé pour ses choix, notamment de ne pas faire jouer Ounahi comme cela se devrait, l’ancien coach de Valence donne ses explications. « Je n’ai aucun problème avec lui, mais je dois faire des choix, choisir des joueurs. Je mets toujours sur le terrain les joueurs qui pourront être compétitifs, ceux qui s’entraînent le mieux. Ounahi est un joueur de l’effectif. On va utiliser Ounahi, on l’a déjà utilisé, il a été bon. Mais je dois choisir des joueurs », a fait savoir l’entraîneur de l’OM après le nul.

« L’Olympique de Marcel… », les supporters en colère

Avec le match nul contre Toulouse, dimanche, Marseille enregistre un troisième résultat nul en cinq sorties cette saison en championnat de France. Une dernière contreperformance qui n’est pas du goût des supporters, qui n’ont pas manqué de manifester leur mécontentement à l’issue de la rencontre. « La devise du club, c’est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l’entraîneur aussi. C’est le premier responsable celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour », a lancé un des capos du Vélodrome après le match.

Si le quotidien marseillais, La Provence, titre à sa Une ce lundi que le résultat est « inquiétant », les supporters, quant à eux, s’en prennent à l’entraîneur, qui est à l’origine de ces contreperformances. « L’Olympique de Marcel, c’est le Football Club de l’ennui. […] On vient, on bâille et on s’en va. L’adrénaline au placard », a-t-on pu lire dans La Provence. "Ça ne court pas, techniquement il ne se passe rien...On s'ennuie", déplore l'un des supporters interrogés.

Pour l’heure, l’Olympique de Marseille reste invaincu en championnat de France. Mais les performances ne sont pas rassurantes. Les Phocéens ont fait trois matchs nuls et enregistré deux victoires. Ce qui les place à la troisième place du championnat avec 9 neuf points au compteur.