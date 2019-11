Olympico - L'OL répond au communiqué de l'OM

Les deux clubs se répondent par communiqués interposés depuis les incidents qui ont émaillé le choc de Ligue 1 dimanche dernier.

"L’Olympique Lyonnais a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse de l’ publié ce jour et confirme que de sérieux incidents sont intervenus lors de l’arrivée du bus de son équipe dimanche soir au Vélodrome ainsi que tout le long de la rencontre et regrette toutes déclarations pouvant nier ou minimiser des faits avérés qui ont été filmés et diffusés par les médias et sur les réseaux sociaux."

Alors que l'OM a publié un communiqué en milieu de journée ce mercredi, notamment pour répondre aux déclarations de Jean-Michel Aulas après la rencontre, le club rhôdanien a à son tour répondu. La rencontre entre les deux clubs avait été éléctrique au stade Vélodrome, avec notamment le caillassage du bus des visiteurs sur le chemin vers le stade.

Le communiqué lyonnais tient à répondre sur plusieurs points, notamment sur la décision d'avoir utilisé le bus du club, parfaitement reconnaissable, plutôt qu'un véhicule banalisé : "L’OL précise que l’utilisation de son bus officiel, équipé d’un triple vitrage, se justifiait naturellement par une sécurité bien supérieure à celui d’un bus banalisé où les vitres auraient été pulvérisées par les projectiles lancées sur le trajet menant les joueurs, entraîneurs et dirigeants au stade Vélodrome."

Le communiqué dénonce également des propos "totalement irresponsables". "Notre championnat ne pouvait pas renvoyer une plus mauvaise image que celle affichée dimanche soir par la multitude d’événements et d’incidents qui ont émaillé la rencontre", est-il précisé avant une liste desdits événements recensés par les visteurs.