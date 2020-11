Olympiakos - Manchester City 0-1, Manchester City composte son ticket

L'Olympiakos et Manchester City, qui se trouvent dans le même groupe que l'OM, s'affrontaient ce mercredi soir.

Certes en méforme en , fait le job depuis l'entame de cette Ligue des Champions.

Dans une poule assez simple, les Sky Blues n'avaient, au coup de sifflet initial, toujours pas connu le goût de la défaite. Avec trois succès en trois sorties, le club mancunien avait bien l'intention de poursuivre pour la quatrième levée. Pour cela, il fallait bien gérer ce déplacement sur le pré de l' .

Ayant déjà gagné face au club grec lors de la précédente journée (3-0), Manchester City voulait tout simplement s'assurer d'une qualification pour les 8es de finale. 66% de possession et 12 frappes, les Citizens avaient d'ailleurs annoncé la couleur dès la première période. Ils avaient même ouvert la marque à la 35e minute.

L'article continue ci-dessous

Suite à long ballon signé Gundogan, Sterling remettait le cuir à Phil Foden d'une jolie talonnade, qui ne se gênait pour altérer le tableau de marque du pied gauche. 1-0, le score au repos et c'était plus que mérité pour les joueurs de Pep Guardiola, sachant que Sa, le portier des visiteurs, avait dû notamment s'employer juste avant le repos sur un coup franc signé Raheem Sterling.

City insistait lors du second acte et suite à une belle bourde de l'ancien barcelonais Nelson Semedo, le Mancunien Ilkay Gundogan s'essayait à une frappe qui passait à quelques centimètres du montant droit grec. Sa, le portier du club du Pïrée, allait encore être sollicté suite à une montée et à une frappe de Joao Cancelo, quelques minutes plus tard.

Manchester City et continuait à dominer les débats et la rencontre ressemblait toujours autant à un atelier d'attaque-défense. L'entrée de Riyad Mahrez à un quart d'heure de la fin n'allait rien arranger aux affaires de la défense des visiteurs, qui allait d'ailleurs finalement s'incliner sur une courte marge, ne reflétant en rien la physionomie de la rencontre. En effet, les Mancuniens auront tiré 22 fois et cadré à 11 reprises. La presse anglaise relèvera certainement ce manque d'efficacité dans ses publications demain matin ! Mais le travail est fait ce soir.