Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Une première heure cauchemardesque, puis une demi-heure fantastique. Le Milan réalise l'exploit à Athènes en remontant un déficit de 2-0. Amorim réussit ses changements, Hutchinson mène la remontée.

MILAN

Maignan 5,5 : il ne sort pas sur le corner et manque aussi de chance en déviant le ballon dans son propre but. Il se montre également imprécis sur quelques dégagements. Ce n'est pas sa meilleure prestation sous le maillot du Milan.

Gila 6,5 : il entre d'emblée dans l'ambiance d'un match âpre sans ménager ses efforts. En difficulté au départ, il monte ensuite en puissance.

Publicité Publicité

De Winter 5 : faute à souligner pour le défenseur belge, auteur malgré lui de plusieurs erreurs qui profitent aux attaquants grecs, notamment sur le deuxième but inscrit par Jota. Une prestation inattentive, avec une attitude un peu désinvolte. Distrait. (à la 53e, Tomori 6,5 : il apporte du caractère et sa capacité à anticiper. Un facteur décisif.)

Related Topics

Diawara 6 : il maîtrise bien González, l'attaquant mexicain des locaux. Il ne commet pas d'erreur flagrante, même lorsque l'Olympiacos hausse le rythme et cherche à pousser avec ses milieux offensifs. Solide. (à la 67e, Terracciano 6 : il tient bon, un pas en avant après une période difficile)

Estupiñán 5 : après quatre matches débutés sur le banc, cette rencontre pouvait et devait être sa grande occasion, mais il la gâche. Il attaque peu et défend mal, avec aussi de nombreuses erreurs lorsqu'il remonte le ballon. Décevant. (à la 46e, Musah 6,5 : il met fin à la prestation tonitruante de Pedersen et se montre bien plus utile qu'Estupinan dans la construction du jeu. Il apporte l'équilibre)

Publicité

Jashari 5,5 : il manque de rythme et de lucidité dans l'organisation du jeu. Le milieu suisse figure parmi les moins bons joueurs sur le terrain en première période. Il fait un peu mieux lorsque Pulisic entre et l'aide à construire le jeu. Doit encore faire ses preuves.

Rabiot 6 : il confirme que sa version du jeudi soir est moins étincelante et moins autoritaire que celle des matches de championnat. Son expérience aide toutefois à gérer l'avantage acquis en fin de rencontre.

Publicité

Hutchinson 8 : une soirée mémorable pour l'ancien joueur de Nottingham Forrest, qui inscrit son premier but dans une compétition européenne au terme d'une superbe action individuelle. Il ne s'arrête pas là et offre deux passes décisives, que Cisse et Pulisic transforment en victoire pour le Milan. Homme du match

Cisse 7,5 : il devient le plus jeune joueur de l'histoire du Milan à inscrire quatre buts dans une compétition européenne. En renard des surfaces, comme un avant-centre chevronné, il marque son dixième but d'une saison jusqu'ici extraordinaire. Buteur. (à la 83e, Comotto non noté)

Publicité

Moreira 7 : en première période, il peine à trouver la bonne zone pour faire mal à ses adversaires. Il change complètement de rythme après la pause, devient irrésistible et inscrit son premier but avec le Milan dans les compétitions européennes, ainsi que le premier de sa carrière. Une énergie débordante.

Gonçalo Ramos 5,5 : il négocie bien ses deux ou trois premiers ballons, montrant son intelligence tactique habituelle. Après le premier contact rude, il sort du match : Amorim le remplace par précaution. (à la 46e, Pulisic 7,5 : Captain America n'en finit plus : il inscrit son cinquième but en six matches et offre une victoire capitale à son équipe)

Publicité

Entr. Amorim 7 : il remporte le match grâce à ses changements, avec des choix parfaits : Musah au poste de latéral et Pulisic derrière Cisse.

OLYMPIACOS

Publicité

Ortega 5 : il n'a pas de responsabilité particulière sur les buts encaissés. Il va chercher quatre ballons au fond de ses filets, avec le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose.

Smajlović 5 : débordé par Hutchinson, auquel il laisse trop d'espace pour frapper sur le but qui relance le Milan.

Publicité

Pirola 6,5 : il est à l'origine du premier but et empêche Cisse de marquer alors que le but semblait acquis. Littéralement déchaîné, il perd un demi-point pour une fin de match passée à beaucoup souffrir.

Retsos 5,5 : il joue dur, parfois même trop. Très impliqué dans le match, il finit par être submergé par la vague milanaise. (à la 82e, Toufakis non noté)

Publicité

Onyemaechi 5,5 : on le voit peu, en attaque comme en défense.

Pedersen 6,5 : pendant la première heure, il est une épine dans le pied de la défense milanaise. Il attaque avec beaucoup de puissance. (à la 67e, Saliakas 5,5 : nettement en retrait par rapport à Pedersen)

Publicité

Freuler 6 : précieux à la récupération et toujours juste dans la distribution du jeu. Tant qu'il a de l'énergie, l'Olympiacos avance à plein régime.

Sá 5 : une comédie peu sportive après un coup involontaire de Cisse, peu d'apport défensif et des idées presque toujours confuses.

Publicité

Martins 6,5 : il met Maignan à contribution deux fois de loin et se montre assurément le plus inspiré de son équipe. (à la 72e, Fortounis 5,5 : on le voit très peu)

Silva 6,5 : il inscrit un très beau but et dispute chaque ballon avec une grande intensité.

Publicité

González 5 : Diawara le domine dans le jeu aérien ; il se déplace peu et mal. (à la 67e, Yaremchuk 5,5 : peu de ballons exploitables)

Entr. Alguacil