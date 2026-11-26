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Une première heure cauchemardesque, puis une demi-heure fantastique. Le Milan réalise un exploit à Athènes en remontant un déficit de 2-0. Amorim réussit ses changements, Hutchinson mène la remontée.

MILAN

Maignan 5,5 : il ne sort pas sur le corner et n’a pas de chance en déviant le ballon dans son propre but. Il manque aussi de précision sur quelques dégagements. Ce n’est pas sa meilleure prestation depuis qu’il porte le maillot du Milan.

Gila 6,5 : il accepte d’emblée le combat sans ménager ses efforts. En difficulté au début, il prend ensuite le dessus.

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De Winter 5 : grosse faute pour le défenseur belge, auteur malgré lui de plusieurs erreurs qui profitent aux attaquants grecs, notamment sur le deuxième but inscrit par Jota. Une prestation distraite et une attitude un peu désinvolte. Distrait. (53e, Tomori 6,5 : il apporte du tempérament et sa capacité à anticiper. Un facteur décisif.)

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Diawara 6 : il contrôle bien González, l’attaquant mexicain de l’équipe locale. Il ne commet pas d’erreur flagrante, même quand l’Olympiacos hausse le rythme et tente de pousser avec ses milieux offensifs. Solide. (67e, Terracciano 6 : il tient bon, un pas en avant après une période difficile)

Estupiñán 5 : après quatre matches débutés sur le banc, il pouvait et devait saisir cette belle occasion, mais il la gâche. Il attaque peu et défend mal, avec aussi de nombreuses erreurs dans ses sorties balle au pied. Décevant. (46e, Musah 6,5 : il neutralise Pedersen, jusque-là très remuant, et se montre bien plus utile qu’Estupinan dans la construction du jeu. Il apporte l’équilibre)

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Jashari 5,5 : en manque de rythme et peu lucide dans l’organisation du jeu. Le milieu suisse compte parmi les moins bons joueurs sur le terrain en première partie de match. Il va légèrement mieux après l’entrée de Pulisic, qui l’aide à construire le jeu. À revoir.

Rabiot 6 : il confirme que, le jeudi soir, il est moins étincelant et moins autoritaire qu’en championnat. Son expérience aide toutefois à préserver l’avantage acquis en fin de match.

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Hutchinson 8 : une soirée mémorable pour l’ancien joueur de Nottingham Forrest, qui inscrit son premier but en compétition européenne au terme d’une superbe action individuelle. Pas rassasié, il délivre deux passes décisives que Cisse et Pulisic transforment en victoire pour le Milan. Homme du match

Cisse 7,5 : il devient le plus jeune joueur de l’histoire du Milan à inscrire quatre buts en compétition européenne. En renard des surfaces, tel un numéro 9 chevronné, il marque son dixième but d’une saison jusqu’ici extraordinaire. Buteur. (83e, Comotto non noté)

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Moreira 7 : en première période, il peine à trouver les espaces pour faire mal à l’adversaire. Il change complètement de rythme après la pause, devient inarrêtable et inscrit son premier but en compétition européenne sous le maillot du Milan, qui est aussi le premier de sa carrière. Une énergie débordante.

Gonçalo Ramos 5,5 : il négocie bien ses deux ou trois premiers ballons, affichant son intelligence tactique habituelle. Après le premier choc rude, il quitte le match : Amorim le remplace par précaution. (46e, Pulisic 7,5 : Captain America ne s’arrête plus : il inscrit son cinquième but en six matches et offre une victoire capitale à son équipe)

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Entr. Amorim 7 : il gagne le match grâce à ses changements : des choix parfaits, avec Musah au poste de latéral et Pulisic derrière Cisse.

OLYMPIACOS

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Ortega 5 : il n’a pas de responsabilité particulière sur les buts encaissés. Il va chercher quatre ballons au fond des filets, avec le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose.

Smajlović 5 : débordé par Hutchinson, à qui il laisse toutefois trop d’espace pour frapper sur le but qui relance le Milan.

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Pirola 6,5 : il provoque l’ouverture du score et empêche Cisse d’inscrire un but qui semblait tout fait. Littéralement déchaîné, il perd un demi-point pour une fin de match très difficile.

Retsos 5,5 : il joue dur, parfois trop. Très pris par l’enjeu, il finit submergé par la vague milanaise. (82e, Toufakis non noté)

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Onyemaechi 5,5 : on le voit peu, aussi bien en attaque qu’en défense.

Pedersen 6,5 : pendant la première heure, il est une épine dans le pied de la défense milanaise. Il attaque avec beaucoup de puissance. (67e, Saliakas 5,5 : nettement en retrait par rapport à Pedersen)

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Freuler 6 : précieux à la récupération et toujours juste dans la distribution du jeu. Tant qu’il a de l’énergie, l’Olympiacos avance à toute allure.

Sá 5 : une simulation peu sportive après un contact involontaire avec Cisse, peu de travail défensif et des idées presque toujours brouillonnes.

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Martins 6,5 : il sollicite deux fois Maignan de loin et se montre sans aucun doute le plus inspiré de son équipe. (72e, Fortounis 5,5 : on le voit très peu)

Silva 6,5 : il inscrit un très beau but et dispute chaque ballon avec une grande intensité.

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González 5 : Diawara le domine dans les airs, et ses déplacements sont rares et peu efficaces. (67e, Yaremchuk 5,5 : peu de ballons exploitables)

Entr. Alguacil