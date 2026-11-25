Olympiacos-Milan sera diffusé en Italie sur Sky Sport. Le match sera également disponible en streaming sur Sky Go Italia et NOW TV : vous trouverez ci-dessous les liens pour le suivre en direct.

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Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 12:45 Karaiskakis Stadium

Le Milan de Ruben Amorim se rend au stade Karaiskakis du Pirée pour affronter l’Olympiacos en Ligue Europa. Un match important pour le parcours européen du club milanais.

Le Milan reste sur une victoire 5-1 contre Frosinone à San Siro. Ramos, Jashari, Cisse et Pulisic ont marqué, auxquels s’ajoute un but contre son camp. Le club occupe la quatrième place de Serie A.

En Europe, la situation est différente. Le Milan est 28e de la phase de ligue et reste sur une défaite 2-0 contre Ferencvaros. Amorim a reconnu disposer de peu de temps pour récupérer et ne vouloir prendre aucun risque avec ses joueurs.

L’Olympiacos, entraîné par Imanol Alguacil, occupe quant à lui la sixième place. Dimanche, il a battu l’Iraklis 6-2 en championnat, après un nul 0-0 contre Rennes en Ligue Europa.

Pour le Milan, c’est un test à l’extérieur face à une équipe en confiance. Il lui faut des points pour redresser sa situation au classement européen.

Voici toutes les informations sur la chaîne TV et le streaming pour suivre le match.

Nouvelles des équipes

Imanol Alguacil est sur le banc de l’Olympiacos, tandis que Ruben Amorim dirige le Milan. Pour l’heure, aucune blessure, suspension ni composition probable n’a été communiquée pour l’une ou l’autre équipe.

Les informations sur les absences et les compositions seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

L’Olympiacos compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une victoire 6-2 contre l’Iraklis en Super League. Il a aussi gagné 3-2 sur le terrain de Kifisia et fait match nul 0-0 contre Rennes en Ligue Europa. Au total, il a marqué 14 buts et en a encaissé 7.

Le Milan a remporté trois matches et en a perdu deux lors de ses cinq dernières rencontres. Sa plus récente victoire est le 5-1 contre Frosinone en Serie A, précédé d’un succès 2-1 sur le terrain du Genoa et d’un autre 3-1 contre l’Inter. Ses défaites sont survenues contre Ferencvaros (0-2) en Ligue Europa et contre Bologne (4-2) en championnat. Son bilan est de 14 buts marqués et 9 encaissés.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation figurant dans le jeu de données remonte au 13 décembre 2018, en Ligue Europa : Olympiacos-Milan 3-1. Au match aller, le 4 octobre 2018, le Milan s’était imposé 3-1 à San Siro. Sur les deux rencontres disponibles, chaque équipe compte une victoire et a inscrit six buts.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, l’Olympiacos occupe la sixième place, tandis que le Milan est 28e.