Olmo rompt le silence avant le match contre l'Arabie saoudite : « Nous sommes conscients de ce que nous avons fait face au Cap-Vert. »

Dani Olmo, milieu de terrain du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a admis que « La Roja » n’avait pas connu le départ espéré lors de la Coupe du monde 2026, après le match nul et vierge 0-0 contre le Cap-Vert à l’Atlanta Stadium, lors de la première journée du groupe H.

Après la rencontre, le milieu de terrain a publié un message sur son compte officiel Instagram : « Ce n’était pas le départ que nous espérions. Nous repartons en connaissant parfaitement ce que nous avons bien fait et ce que nous devons améliorer. »

Il a ajouté : « Nous savons que les exigences de la Coupe du monde sont très élevées et qu’il n’y a pas de place pour l’erreur. Nous avons déjà montré notre niveau et nous le montrerons à nouveau, c’est certain. Nous soutenons cette formidable famille de toutes nos forces… Allez l’Espagne ! »

Ce match marquait les débuts de la sélection ibérique, championne d’Europe en titre, qui aligne Olmo parmi ses 26 joueurs, aux côtés de Pedri, Mikel Merino et Oyarzabal. Dominateurs, les coéquipiers d’Olmo n’ont toutefois pas réussi à percer le verrou défensif cap-verdien, et la rencontre s’est conclue sur un nul vierge.

Les coéquipiers d’Oyarzabal préparent déjà leur prochain rendez-vous, dimanche, face à l’Arabie saoudite, laquelle a obtenu un précieux match nul 1-1 contre l’Uruguay lors de son entrée en lice.

De son côté, le sélectionneur cap-verdien, Bobista, a qualifié ce résultat d’historique, soulignant que son équipe avait « défendu avec discipline » face au champion d’Europe pour ses débuts en Coupe du monde.

L’Espagne enchaînera ensuite face à l’Uruguay, tandis que le Cap-Vert défiera l’Arabie saoudite.