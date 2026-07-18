Olmo estime que les contacts rugueux subis par Yamal font partie du jeu et affirme que l’Argentine est supérieure à la France

Dani Olmo, l’une des stars de la Roja, a reconnu que les joueurs espagnols n’avaient pas encore pleinement conscience de l’exploit qu’ils s’apprêtaient à accomplir, tout en mettant en garde contre la force de l’adversaire, à moins de 48 heures de la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.

Interrogé par le quotidien espagnol AS sur la mesure de son rêve d’atteindre la finale, il a répondu : « Beaucoup. Je pense que, pour l’instant, nous ne réalisons pas encore pleinement ce que nous sommes sur le point de vivre. »

Interrogé sur la possibilité de soulever le trophée après le sacre à l’Euro, il a répondu : « Oui, nous le sentions. Je pense que l’équipe était prête, mais la Coupe du monde, c’est toujours différent. Quand on arrive ici, on se coupe un peu de tout, car, comme je l’ai dit, on ne réalise pas ce qu’on est en train d’accomplir. Au final, ce sont des matchs de foot et on veut les gagner, mais ce qui se passe en Espagne, la façon dont les gens vivent ces moments, et ce que nous accomplissons, nous l’apprécierons bien davantage avec le temps.

Interrogé sur la réaction du public, il a ajouté : « Nous n’en mesurons pas encore toute la portée, car nous ne le voyons pas de nos propres yeux, mais nous savons que ce que nous accomplissons est incroyable. Nous percevons le soutien de tout un pays, de ceux qui ont fait le déplacement et de nos familles. »

Interrogé sur la différence entre l’Euro et la Coupe du monde, il a répondu : « Non, on ne peut pas comparer. C’est autre chose. La Coupe du monde, c’est un autre niveau sous tous les aspects : l’ambiance, la couverture médiatique, et on y affronte les meilleures nations du monde. »

Concernant la finale face à l’Argentine, il a affirmé : « C’est bien. Au bout du compte, les deux meilleures nations du classement FIFA vont s’affronter. C’est sans doute le duel des deux meilleures équipes du tournoi jusqu’ici, donc ce sera une grande finale. »

Concernant le « Finalissima », cette rencontre qui n’a jamais eu lieu entre les deux sélections, il a commenté : « Oui, c’est le match qui n’a pas été joué… Mais ce n’est pas grave. Le football offre des secondes chances ou te ramène là où tu aurais dû être, et nous avons désormais une nouvelle occasion d’affronter l’Argentine. »

Quant à son niveau par rapport à l’Euro, il a déclaré : « Je ne sais pas, je n’ai pas pris le temps d’y réfléchir. Je me sens en très bonne forme. J’étais très motivé pour aider l’équipe sur le terrain. Je n’ai pas pu le faire lors du premier match, mais depuis la rencontre contre l’Arabie saoudite, je me sens très à l’aise, et j’espère continuer à aider l’équipe à gagner. »

Concernant sa complicité avec Lamine Yamal, il assure : « Oui, il est très facile de s’entendre avec Lamine. Nous avons joué ensemble pendant de nombreuses années à Barcelone et en sélection, donc nous n’avons même pas besoin de parler pour nous comprendre, ce qui simplifie beaucoup les choses. »

Concernant l’état de santé de Lamine Yamal, il a affirmé : « Il va bien, il n’y a aucun problème. »

Quant au bandage qu’il porte à la cuisse, il a précisé : « Ce ne sont que des contusions dues aux matchs, et cela ne m’empêchera pas de jouer. »

Quant aux tacles appuyés dont il est victime, il a tranché : « C’est normal, car il est très difficile de l’arrêter. Il le sait, mais il continue d’essayer ; il possède l’ambition, la personnalité et l’audace qu’on lui connaît, donc il n’y a aucun problème. »

Quant aux rumeurs suggérant une obsession de Yamal pour les buts, il a tranché : « Il est comme nous tous. Il préfère que l’équipe gagne, même s’il ne marque pas. Il fait ce qu’il faut pour la victoire de l’équipe nationale. »

Concernant la manière d’aborder Lionel Messi, il a déclaré : « Messi est un joueur exceptionnel, qu’il ait 39 ans, 20 ans ou tout autre âge. Il a été extrêmement décisif dans ce tournoi, et nous savons ce dont il est capable et ce qu’il représente ; il sera donc certainement l’un des joueurs phares à surveiller au sein de la sélection argentine. »

Concernant la différence entre l’affrontement contre l’Argentine et celui contre la France, il a déclaré : « Ce sera différent. L’Argentine sera sans doute plus agressive et plus puissante dans les duels, mais nous sommes prêts, car ce genre de situation ne nous est pas étranger. »

Interrogé sur la possible supériorité numérique des supporters argentins dans les tribunes, il a répondu : « Non, cela ne nous inquiète pas. Nous avons senti de près le soutien de nos fans et de notre pays, que ce soit sur le terrain, dans les rues ou depuis l’Espagne. Peu importe donc que les supporters argentins soient plus nombreux, nous jouons pour tout un pays. »

Il a ajouté : « Cela pourrait même constituer une motivation supplémentaire. Dans certains moments marqués par des tacles appuyés ou des affrontements physiques, nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui nous concerne. Ils défendront leurs intérêts, mais nous ne devons pas perdre notre concentration. »

Concernant la préparation de l’Espagne à d’éventuelles provocations, il a ajouté : « Nous sommes prêts à tout, mais nous devons jouer à notre jeu, c’est-à-dire en conservant le ballon et en contrôlant la rencontre. C’est notre identité, et si nous nous mettons à jouer à la manière de l’adversaire ou à répondre aux provocations, ils risquent d’être plus efficaces que nous dans ce domaine ; nous devons donc rester concentrés sur notre jeu. »