Ollie Watkins va quitter Aston Villa pour Al-Hilal, comme l’annonce Fabrizio Romano avec son emblématique « here we go ». Le club de Birmingham tient aussi quasiment déjà son remplaçant : Nicolas Jackson.

Selon l’expert italien du marché des transferts, Aston Villa a accepté une offre de 58,4 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus. Cette semaine, Watkins se rendra en Arabie saoudite pour finaliser le transfert.

On savait déjà auparavant que son salaire annuel au sein du cador saoudien tournerait autour de 17 millions d’euros. L’entraîneur Simone Inzaghi aura bientôt l’embarras du choix. Karim Benzema (38 ans) évolue encore lui aussi à Al-Hilal, qui s’est déjà renforcé plus tôt cet été avec Crysencio Summerville.

Watkins (30 ans) a été recruté par Aston Villa en 2020 en provenance de Brentford. Depuis, il a inscrit pas moins de 108 buts et délivré 47 passes décisives en 278 apparitions officielles avec le club.

Dans sa recherche d’un remplaçant à Watkins, Aston Villa s’est tourné vers Jackson. De son côté, l’attaquant de Chelsea, âgé de 25 ans, est favorable au transfert, mais les deux clubs doivent encore trouver un accord sur les derniers détails.

Converti, le transfert imminent de Jackson vers Aston Villa représente un peu moins de 76 millions d’euros. C’est largement plus du double de ce que Chelsea avait payé pour lui à Villarreal en 2023 : 37 millions d’euros.

Depuis, Jackson a disputé 81 matches avec Chelsea, pour 30 buts et 12 passes décisives. La saison dernière, il a été prêté au Bayern Munich : 34 matches, 11 buts, 4 passes décisives.