Olivier Létang (Lille) : "Chelsea est le grandissime favori"

Le LOSC n'avait pas d'échappatoire. Par deux fois ce lundi, l'UEFA a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Par deux fois, Lille a hérité de Chelsea, tenant du titre. N'ayant pas profité du vice de procédure, le champion de France devra donc se frotter aux Blues de Thomas Tuchel. Une double-confrontation de prestige, accueillie chaleureusement par les Nordistes.

En effet, l'entraîneur lillois, déjà heureux d'avoir emmené le LOSC jusqu'aux phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes, s'est déjà félicité de ce tirage au sort compliqué. "C'est une affiche magnifique, on est très très heureux, on a réussi notre défi en phase de groupes. On savait que ça serait un gros match en huitièmes, ça en sera un", avait-il confié, interrogé par le média Canal+.

"Très fiers de rencontrer cette grande équipe"

L'entraîneur français a été rejoint par son président Olivier Létang. Invité de l'émission « L'Équipe du Soir », le dirigeant a livré un discours optimiste, déterminé à réaliser l'exploit face à l'une des plus belles équipes du continent. "À partir du moment où l'on joue les huitièmes de finale, on sait que l'adversaire va être de grande qualité. Là, c'est le tenant du titre. On est très fiers de rencontrer cette grande équipe, ce club prestigieux", a d'abord expliqué l'ancien du Stade Rennais.

"On aura quatre mi-temps pour aller chercher une qualification. Chelsea est le grandissime favori mais l'idée est de faire deux très bonnes mi-temps à Chelsea pour s'offrir une finale au stade Pierre-Mauroy au match retour", a ensuite ajouté Olivier Létang. Avant cette double-confrontation face aux Blues, le mercato d'hiver se profile... Avec, forcément, la possibilité de renforcer l'équipe actuelle.

"Aujourd'hui, on n'est pas concentrés là-dessus. On veut déjà très bien finir cette année 2021. Après le match de Bordeaux, le 23 décembre, on pourra évoquer ce qui va se passer mais il n'y aura pas beaucoup de modifications et de changements. Encore une fois, l'objectif est de garder une équipe performante et compétitive", a confié le président du LOSC, laissant présager un hiver assez calme.