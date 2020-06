Olivier Létang : "Dire que Jean-Michel Aulas est fini, non !"

L'ancien directeur sportif du Stade Rennais estime que Jean-Michel Aulas n'a fait que défendre les intérêts de son club durant cette crise sanitaire.

Ancien directeur sportif du , Olivier Létang a pu suivre les récentes actualités avec un certain recul. Durant cette période de crise sanitaire sans précédent, le dirigeant a assisté, comme tout le monde, aux diverses sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas. En effet, le président de l'Olympique Lyonnais n'a cessé de faire entendre sa position, défendant fermement les intérêts de son club et poussant en faveur d'une reprise de la .

"Dire que Jean-Michel Aulas est fini, non !"

Au point de perdre une partie de sa crédibilité ? Olivier Létang n'est pas de cet avis. "Aujourd'hui, l'OL est moins performant sportivement qu'au début des années 2000, c'est plus difficile d'être omnipotent, le pouvoir est plus dilué, plus morcelé. En tout cas, il défend son club à fond, c'est certain", a expliqué l’ancien patron du Stade Rennais, dans les colonnes du journal L’Equipe, avant de nuancer la position défendue par Jean-Michel Aulas.

"Est-ce qu'il avait raison ? On traverse une crise sanitaire difficile, où des gens sont morts et ont souffert. Mais dire que Jean-Michel Aulas est fini, non ! Je ne le pense pas du tout, ce serait occulter son formidable bilan et insulter l'avenir", a ensuite ajouté Olivier Létang. Si le président de l'OL a encore de beaux jours devant lui, et ce malgré la non qualification de son équipe en Coupe d'Europe, force est de constater que certaines de ses relations se sont encore dégradées.