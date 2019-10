Olivier Giroud ne doit plus rester un titulaire indiscutable en Équipe de France selon vous

Vous estimez, dans une grande majorité, qu'Olivier Giroud ne doit plus être un titulaire indiscutable avec les Bleus.

Olivier Giroud a encore marqué avec les Bleus lors du succès obtenu sur la plus petite des marges (1-0).

Avant son but sur penalty, et surtout considérant sa situation avec , club dans lequel il n'est pas titulaire, vous avez été nombreux à avoir un avis commun sur son futur sous la direction de Didier Deschamps : pour vous, il ne doit plus être un titulaire indiscutable.

Bleus - Doit-on s'inquiéter pour Antoine Griezmann ?​

En effet, sur plus de 3 000 votes, vous avez été pas moins de 72% à estimer que non, Giroud ne devait plus l'être. Même tendance sur Twitter (326 votes) où Olivier Giroud a été une peu moins plébiscité négativement avec 68% de votes en sa défaveur.