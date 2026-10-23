Oliver Kahn adresse une sérieuse mise en garde à Julian Nagelsmann concernant la stabilité du poste d’entraîneur de Manchester United, club de Premier League

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Oliver Kahn a exprimé de sérieuses réserves quant à une éventuelle prise de fonctions de Julian Nagelsmann à Manchester United. Alors que la pression s’accentue sur l’entraîneur actuel, Michael Carrick, l’ancien directeur général du Bayern Munich estime qu’Old Trafford n’est peut-être pas le cadre idéal pour le technicien de 39 ans.

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Kahn souligne l’instabilité à Old Trafford

Le légendaire gardien allemand a fait part de ses inquiétudes concernant une éventuelle arrivée de Nagelsmann en Premier League. Alors que Carrick fait l’objet d’une surveillance accrue après une série de mauvais résultats à Manchester United, Nagelsmann apparaît comme l’un des principaux candidats à sa succession. Kahn estime toutefois que le climat actuel au sein du club anglais présente des risques particuliers pour un entraîneur qui poursuit encore sa progression au plus haut niveau du football européen.

Selon Kahn, l’instabilité qui caractérise le club depuis longtemps devrait faire réfléchir tout entraîneur envisageant d’y prendre les commandes. À ses yeux, la succession rapide des entraîneurs ces dernières saisons en fait un environnement de travail instable pour quiconque, particulièrement pour quelqu’un qui ne possède pas une grande expérience dans un championnat étranger. « De son point de vue, la situation n’est pas simple. Il n’a pas une très grande expérience au plus haut niveau, surtout dans des clubs étrangers. La Premier League et Manchester United ne se sont pas vraiment distingués par leur stabilité sur le banc ces dernières années », a déclaré Kahn dans un entretien avec Sky Germany.

Évaluer le risque d’échec

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Le parcours récent de Nagelsmann a également alimenté la réflexion de Kahn. Après des passages au Bayern et à la tête de l’équipe nationale allemande qui n’ont pas entièrement répondu aux attentes, l’ancien gardien emblématique estime que Nagelsmann doit choisir avec prudence la prochaine étape de sa carrière. Accepter si rapidement un nouveau poste soumis à une forte pression pourrait lui porter préjudice si le projet ne correspond pas parfaitement à sa philosophie d’entraîneur et à ses qualités en matière de développement, en tant que jeune technicien dans le football moderne.

Kahn a présenté une éventuelle arrivée à Manchester United comme un risque majeur. Il se demande si Nagelsmann devrait privilégier un projet stable ou se lancer dans une aventure où nombre de ses prédécesseurs n’ont pas réussi à s’inscrire dans la durée. « Il doit vraiment se demander : quelle doit être ma prochaine étape ? Faut-il que ce soit le bon choix ? Ou dois-je me lier immédiatement à un risque énorme comme Manchester United, où presque tous les entraîneurs ont fini, tôt ou tard, par échouer ces dernières années ? », a expliqué Kahn.

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Le profil d’entraîneur de Nagelsmann

Le débat autour de Nagelsmann porte souvent sur sa capacité à bâtir des projets à long terme plutôt qu’à apporter des solutions immédiates à des effectifs en difficulté. Kahn reconnaît que Nagelsmann sait faire progresser les joueurs et mettre en place des systèmes de jeu, mais Manchester United pourrait ne pas lui accorder la patience nécessaire à cette approche. L’exigence de résultats immédiats à Old Trafford entre souvent en conflit avec le travail méthodique de reconstruction que l’ancien entraîneur du RB Leipzig préfère généralement entreprendre lorsqu’il rejoint une nouvelle équipe.

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« Le Bayern Munich et l’équipe nationale représentaient déjà de grands défis pour lui. Il faut bien réfléchir à ses points forts et au club que l’on peut véritablement aider », a souligné Kahn.

La décision appartient à Julian

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En définitive, Kahn estime que seul Nagelsmann peut déterminer s’il est prêt à affronter l’attention intense qui accompagne la Premier League. Si l’attrait d’entraîner l’un des plus grands clubs du monde est évident, les réalités du poste restent intimidantes. Kahn a conclu son analyse en rappelant que Nagelsmann est un bâtisseur d’équipes. Il reste sceptique quant à la capacité de la structure actuelle de Manchester United à lui offrir les conditions de développement et de stabilité dont l’entraîneur allemand a besoin pour réussir.

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« Je pense que Julian est quelqu’un qui peut bâtir et développer un club et une équipe. Lui seul peut décider si Manchester United est la bonne prochaine étape pour lui », a conclu Kahn.