Le légendaire gardien allemand Oliver Kahn a critiqué la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de suspendre provisoirement la sanction infligée à l’attaquant américain Balugon après son carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine, et a ironisé sur cette décision via son compte « X », alors que l’affaire continue de faire grand bruit et d’alimenter les réactions.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’ancien gardien a opté pour une ironie cinglante en tweetant : « Si l’on réécrit aujourd’hui l’histoire du football, permettez-moi une petite suggestion : j’aimerais que la FIFA annule le carton jaune reçu par Michael Ballack en demi-finale de la Coupe du monde 2002, qui l’a privé de la finale. Et tant qu’on y est, pourquoi ne pas rejouer la finale contre le Brésil ? »

Rappelons que le milieu de terrain allemand avait reçu cette sanction lors de l’avant-dernier match du tournoi, remporté 1-0 contre la Corée du Sud.

Ballack, pilier de cette équipe avec trois buts et quatre passes décisives, mais ce troisième avertissement, synonyme d’automatique suspension, l’avait privé de la finale face au Brésil et avait affaibli l’équipe d’Allemagne, finalement battue 2-0 par Ronaldo et privée du titre mondial.

Ces prises de position font écho à celles de plusieurs autres personnalités du football, qui contestent ouvertement la décision de la FIFA.

Jürgen Klopp avait auparavant lancé une attaque virulente contre Trump et Infantino, déclarant : « Ces deux personnes, qui ne connaissent rien au football, ne devraient absolument pas avoir leur mot à dire dans cette affaire. »

Le sélectionneur de la Norvège, Solbakken, a également donné son avis sur la question, déclarant : « C'était une très mauvaise décision qui va nuire à la Coupe du monde. »