Oliver Glasner salue une soirée « spéciale » : Nottingham Forest crée la surprise face à Manchester City et sort de la zone de relégation

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Oliver Glasner a exprimé son immense fierté après la superbe victoire de Nottingham Forest contre Manchester City (3-1), samedi soir. L’entraîneur de Nottingham Forest a estimé que l’ambiance au City Ground avait joué un rôle majeur dans ce premier succès à domicile de la saison en Premier League.

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Une victoire marquante au City Ground

Jair Cunha a ouvert le score avant que Liam Delap ne signe un doublé plein de sang-froid, permettant aux trois points de rester au City Ground. Ce résultat marque un tournant pour Forest, qui attendait sa première victoire à domicile de la saison avant la venue du champion en titre. Au-delà du prestige d’un succès face à l’équipe d’Enzo Maresca, ces trois points portent le total de Forest à neuf cette saison. Plus important encore, cette victoire permet à l’équipe de Glasner de sortir de la zone de relégation et donne un immense coup de fouet au moral du groupe, qui cherche à s’installer dans le milieu du classement.

L’entraîneur a rapidement souligné l’importance de ce résultat pour la dynamique du club. S’exprimant juste après le coup de sifflet final, Glasner a salué l’effort collectif de ses joueurs et le soutien bruyant du public. « C’est une soirée très spéciale. Bravo aux joueurs pour la passion avec laquelle ils ont joué et pour leur état d’esprit. J’ai vraiment aimé l’état d’esprit de l’équipe, l’ambiance au City Ground et cette solidarité », a déclaré l’entraîneur sur le site officiel du club.

Résister à la pression de Manchester City

Malgré l’ampleur du score final, Forest a dû subir de longues périodes de pression, notamment après le but de City. Glasner a souligné le rôle déterminant du public dans ces moments difficiles, lorsque ses joueurs étaient acculés dans leur propre tiers de terrain. La résistance de la défense a témoigné de la discipline tactique inculquée par le staff technique.

L’entraîneur a expliqué comment l’énergie venue des tribunes avait aidé son équipe à tenir défensivement, empêchant les visiteurs de concrétiser davantage leur domination territoriale au cours d’une seconde période tendue, sous les projecteurs à Trentside. « Après le but de City, nous avons eu des moments difficiles et, dans ces moments-là, l’ambiance était incroyable. Nos supporters nous ont soutenus sans réserve et cela nous a aidés à surmonter une période compliquée », a expliqué Glasner.

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Liam Delap fait la différence

Delap a livré la prestation individuelle la plus remarquable : ses deux buts ont mis fin au suspense. L’attaquant a fait preuve d’une grande polyvalence en marquant des deux pieds, une qualité qui n’a pas échappé à son entraîneur. Glasner a reconnu que le troisième but avait été le moment décisif, celui qui a enfin permis à son équipe de croire qu’une victoire mémorable contre les vainqueurs du triplé était à sa portée à mesure que le temps s’écoulait.

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« Le troisième but de Liam a eu l’effet d’un coup fatal, et nous avons alors pris confiance dans notre capacité à vraiment gagner ce match. Bravo aux joueurs et merci à nos supporters », a ajouté Glasner.

Une victoire collective

Glasner a été particulièrement impressionné par la volonté de son équipe de creuser l’écart plutôt que de simplement défendre une courte avance. Il a souligné que la capacité de City à attaquer de différentes manières rendait le troisième but nécessaire. En fin de compte, l’entraîneur allemand a refusé de distinguer un joueur en particulier, préférant mettre en avant le travail collectif qui a permis à Forest de prendre le dessus sur son prestigieux adversaire.

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« La pression s’est accentuée et City jouait autour de notre surface. Nous savons combien il est difficile de défendre dans ces conditions. Ils peuvent passer par l’axe et centrer depuis les côtés. Nous avions besoin de ce troisième but et Liam a montré ses qualités de finisseur du pied droit comme du pied gauche. Aucun joueur ne mérite d’être distingué individuellement aujourd’hui, car cela a été un effort collectif fantastique. Tous les éloges leur reviennent », a conclu Glasner.