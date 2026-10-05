Olise sur le secret de la réussite de la France : Zidane propose des idées, et nous les suivons

Une fois de plus, le Français Michael Olise, star du Bayern Munich, a prouvé qu'il était le joueur le plus décisif de l'ère Zinedine Zidane, après avoir brillé lundi soir face à la Belgique.

Entré en jeu comme remplaçant en seconde période, Olise a contribué à transformer le retard des Bleus (1-0) en une victoire écrasante (4-1), en seulement 14 minutes, après avoir inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors du match de la quatrième journée de la Ligue des nations.

Au-delà du match contre la Belgique, Olise a marqué 4 buts durant la trêve internationale actuelle, confirmant son statut de l'un des joueurs les plus en vue au niveau mondial à l'heure actuelle.

Olise a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne française « TF1 » après la rencontre disputée au Stade de France : « Je pense que nous avons bien joué en fin de match. La première période a été difficile, car affronter des défenses regroupées est toujours compliqué. Nous avons continué à mettre la pression et la fin a été bonne, donc nous sommes contents. »

Olise a loué ses coéquipiers de l'équipe de France ainsi que l'entraîneur Zidane, déclarant selon les propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Je pense que cela concerne aussi l'équipe. Lui (Zidane) propose des idées, et nous les suivons. Nous allons continuer sur cette lancée. »

Il a conclu ses propos : « Je suis toujours heureux en équipe de France ; c'est un plaisir de jouer avec cette équipe. Il y a de nombreux joueurs de qualité. Je suis heureux de jouer ici. »



