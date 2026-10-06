Michael Olise a crevé l'écran lors de la victoire de la France contre la Belgique 4-1 en Ligue des Nations. Entré en jeu à la 60e minute, il a complètement renversé la rencontre en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive, menant les Bleus vers une victoire palpitante après avoir été menés d'un but.

La performance exceptionnelle de l'ailier du Bayern Munich a enflammé les supporters présents au Stade de France, qui se sont mis à scander : « Olise, Ballon d'Or ! », dans une scène qui a rappelé les chants ayant accompagné Ousmane Dembélé avant son sacre pour le trophée en 2025.

Olise a reçu de larges éloges de la part de la presse internationale, le quotidien espagnol Marca le qualifiant de « star », tandis qu'il a été comparé à la légende Zinedine Zidane dans la couverture du journal italien La Gazzetta dello Sport.

Zidane n'est d'ailleurs pas resté à l'écart de cette vague d'éloges, déclarant au sujet du joueur du Bayern Munich : « Ce qu'il fait est tout simplement exceptionnel », tandis que son coéquipier Andy Diouf a salué ses qualités, affirmant qu'il s'agit d'un joueur de très haut niveau capable de changer le cours des matchs.

Après le coup de sifflet final, Olise a paru gêné lorsqu'on l'a interrogé sur les chants des supporters réclamant qu'on lui attribue le Ballon d'Or, se contentant de dire : « Je n'ai rien à dire », avant d'éviter d'en dire davantage et de se diriger vers les vestiaires.

Malgré la lumière braquée sur lui, le joueur âgé de 24 ans a tenu à mettre en avant l'aspect collectif, affirmant que la France avait eu du mal face à la défense belge regroupée, mais qu'elle avait continué de pousser jusqu'à renverser le score, saluant également les idées de Zidane et le niveau affiché par la sélection au cours des quatre matchs.

Tout cela intervient alors qu'Olise figure déjà parmi la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2026, aux côtés de noms de premier plan comme Lamine Yamal, Harry Kane et Kylian Mbappé, la cérémonie du trophée devant se tenir à Londres le 26 octobre.