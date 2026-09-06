Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, s'est exprimé sur les rumeurs qui ont entouré l'avenir de la star française Michael Olise lors du dernier mercato estival, tout en évoquant les négociations pour la prolongation du contrat de l'international anglais Harry Kane.

Dreesen a déclaré, dans des propos accordés au site allemand "SPORT1", au sujet des rumeurs qui associaient Olise à un départ du Bayern : "Ce n'était tout simplement pas vrai. C'est pourquoi je l'ai dit publiquement. Ce n'était tout simplement pas vrai. Nous n'avions aucune offre sur la table. Et nous avons toujours dit que nous n'étions pas intéressés."

Il a poursuivi : "C'est exactement notre position. Olise est extrêmement important pour cette équipe. C'est un magicien sur le terrain."

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Concernant la possibilité de garantir le maintien d'Olise au Bayern après l'été prochain, il a déclaré : "Faire des promesses dans ce domaine est compliqué. Et la question de savoir si nous parviendrons à le conserver de manière définitive est un sujet dont nous rediscuterons l'été prochain."

De nombreux rapports de presse avaient évoqué, plus tôt cet été, le désir du Real Madrid de s'attacher les services de la star française.

Dreesen s'est également exprimé sur l'avenir de Harry Kane, déclarant : "Notre relation est sereine. Il est clair que les deux parties le souhaitent (la prolongation)."

Interrogé sur le fait de savoir si la durée du contrat représentait le point de désaccord dans les négociations pour la prolongation, Dreesen a répondu : "C'est l'un des petits détails dont je ne discuterai pas ici."

Le géant bavarois se prépare actuellement à ouvrir son parcours dans la nouvelle édition de la Ligue des champions, face à son hôte le norvégien Bodø/Glimt, jeudi prochain.

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